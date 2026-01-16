Voormalig FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat Lando Norris meer respect en waardering verdient voor het behalen van het wereldkampioenschap Formule 1 afgelopen seizoen.

Lando Norris maakte eind vorig jaar een eind aan de heerschappij van Max Verstappen. De McLaren-coureur wist de viervoudig wereldkampioen in Abu Dhabi twee punten voor te blijven in het klassement en ontroonde de Nederlander zo als titeldrager in de koningsklasse van de autosport. Toch wordt vooral Verstappen gezien als dé coureur van het afgelopen seizoen. De Limburger moest het in 2025 doen met een Red Bull die voor het overgrote deel van het jaar onderdeed aan de McLaren. Zo keek hij in Zandvoort nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de destijdse klassementsleider, Oscar Piastri.

Eerste wereldkampioenschap Norris

Verstappen won zes van de negen laatste races na een indrukwekkende ommekeer van Red Bull Racing. Bij McLaren werd ondertussen de plank meer dan eens misgeslagen, waardoor het gevecht om het wereldkampioenschap onverwachts ineens een driestrijd werd. Norris hield zijn hoofd echter koel in de slotfase van het seizoen en wist de Nederlander twee punten voor te blijven. Johnny Herbert is van mening dat de McLaren-coureur meer waardering verdient voor die prestatie.

Meer waardering

"Norris verdient meer respect van de mensen die aan hem twijfelen", klinkt het in de podcast Stay on Track. "Hij heeft veel offers gebracht en veel bereikt. Zijn teamgenoot wordt als toekomstig wereldkampioen gezien, en die heeft hij verslagen. Met zijn wereldkampioenschap van afgelopen jaar zal hij alleen maar sterker voor de dag komen. Ik hoop dat mensen hem uiteindelijk de waardering zullen geven die hij verdient."

