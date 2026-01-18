De start van het Formule 1-seizoen van 2026 komt steeds dichterbij en de eerste testweek gaat al over een week van start. Het is voor veel teams dan ook een race tegen de klok om op tijd klaar te zijn. Onder meer Mercedes, Ferrari en Red Bull zouden problemen ervaren. Dit en nog veel meer lees je in onze fonkelnieuwe GPFans Recap, waarin we je in vogelvlucht meenemen door het laatste F1-nieuws.

Veel nieuws van vandaag heeft betrekking op de voorbereidingen van de teams en coureurs richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Nu de eerste testweek in Barcelona dichterbij komt, moeten de laatste puntjes op de i worden gezet - en dat verloopt niet bij iedere renstal even soepel. Er zouden bij meerdere teams problemen zijn om hun nieuwe bolides startklaar te krijgen voor het schouwspel in Spanje, eind januari. Zo zou de power unit van Mercedes kinderziekten vertonen, terwijl Red Bull en met name Ferrari worstelen om op tijd klaar te zijn voor de seizoensaftrap. Maar ook over de coureurs is vandaag voldoende te melden. Zo is het salaris van Arvid Lindblad, de nieuwe Racing Bulls-coureur, uitgelekt en liet Johnny Herbert zich uit over Verstappen. Dit en meer lees je in deze GPFans Recap.

Geruchten over problemen bij Mercedes: "Auto start niet"

Johnny Herbert, voormalig Formule 1-coureur en analist, heeft zijn glazen bol geraadpleegd met het oog op 2026. Hij maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de Mercedes-krachtbronnen. Zo zou hij hebben vernomen dat Mercedes geconfronteerd werd met een falende power unit tijdens het assembleren van de auto. "Ik heb nog niets van de teams gehoord, maar ik heb wel gehoord van problemen bij Mercedes toen ze de krachtbronnen achterin hun auto probeerden te monteren en deze niet startten", zo vertelde Herbert. Lees hier het hele artikel over Herbert die zich uitspreekt over het 2026-seizoen.

Salaris van debutant Arvid Lindblad voor 2026 uitgelekt

Arvid Lindblad zal in 2026 zijn Formule 1-debuut maken bij het team van Racing Bulls, waar hij de enige rookie op de grid zal zijn. De jonge Brit heeft een contract getekend dat hem tot het einde van het seizoen van 2026 aan het team uit Faenza bindt. Voor zijn debuutjaar krijgt hij een 'bescheiden' salaris, maar menig Nederlander zal alsnog maar wat graag met hem willen ruilen - zo vullen wij maar even in. De 18-jarige Brit krijgt namelijk - op basis van recente schattingen - een salaris dat schommelt tussen de 1 en 2 miljoen dollar. Een deel van zijn salaris zou afhankelijk zijn van zijn prestaties op de baan. Lees hier het hele artikel over het salaris van Lindblad in 2026.

'Slechts één F1-team weet minimumgewicht 2026 te halen; aanpassing reglement dreigt'

Er staan in 2026 elf teams op de grid van de Formule 1, maar geruchten doen de ronde dat slechts één ervan de bolide tot het minimumgewicht heeft kunnen krijgen. Het lijkt een herhaling te zijn van 2022, toen de technische reglementen eveneens op de schop gingen. Voor 2022, toen de reglementen met groundeffect hun intrede deden, was het minimumgewicht eerst 795kg. Omdat het alleen Sauber-Alfa Romeo - wat dus tegenwoordig Audi is - was gelukt om tot het minimumgewicht te komen, maar de andere negen teams niet, ging het minimumgewicht omhoog naar 798kg. Of het minimumgewicht voor 2026 ook omhooggaat om de andere F1-teams tegemoet te komen, is nog niet bekend. Lees hier het hele artikel over het minimumgewicht.

'Vasseur ontploft na slecht nieuws Ferrari: auto mogelijk niet op tijd klaar voor testdagen'

Grote paniek bij Ferrari, zo weet F1-Insider op basis van berichten uit Italië te melden. Teambaas Fred Vasseur zou de controle over z'n emoties zijn verloren toen hij te horen kreeg dat de SF26 achter loopt op schema. De vertraging is zelfs dusdanig, dat Ferrari mogelijk niet op tijd klaar is om deel te nemen aan de eerste testweek in Barcelona - eind januari. Toen Vasseur over de nijpende situatie werd geïnformeerd, zou hij "de controleover zichzelf zijn verloren", zo wordt geschreven. In Maranello spreekt men van een "verontrustende" situatie. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Ferrari.

'Red Bull heeft RB22 mogelijk niet op tijd klaar voor testweek in Barcelona'

Red Bull Racing onthulde enkele dagen geleden de kleurstelling van haar nieuwe RB22, maar het is nog maar de vraag of we het nieuwe paradepaardje in actie gaan zien tijdens de eerste dagen van de testweek in Barcelona. Er klinken namelijk geluiden dat Red Bull en Ford een race tegen de klok rijden op dit moment. Hoewel het hier slechts om geruchten gaat en er "geen bewijs is om dit te ondersteunen", zijn er ook andere mensen die bevestigen dat Red Bull een race tegen de klok afwerkt, zoals voormalig F1-coureur Johnny Herbert. Lees hier het hele artikel over de mogelijke vertraging bij Red Bull.

Herbert: "Verstappen zal Red Bull pushen de juiste kant op te gaan"

Iedereen vraagt zich af welke coureurs in het 2026-seizoen mee kunnen gaan vechten voor het kampioenschap. Zijn het weer Lando Norris en Max Verstappen of staan er andere coureurs op, zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso en George Russell? Niemand lijkt het te weten, ook Johnny Herbert niet. De voormalig F1-coureur weert echter wel dat Verstappen zijn team de juiste richting op gaat sturen. "Max Verstappen zal zichzelf altijd blijven pushen, maar nog belangrijker, hij zal Red Bull pushen en ervoor zorgen dat ze de goede kant op gaan", zo zei hij onder meer. Lees hier het hele artikel over Herbert die zich uitspreekt over Verstappen.

