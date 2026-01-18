Iedereen vraagt zich af welke coureurs in het 2026-seizoen mee kunnen gaan vechten voor het kampioenschap. Zijn het weer Lando Norris en Max Verstappen of staan er andere coureurs op, zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso en George Russell? Niemand lijkt het te weten, ook Johnny Herbert niet. De voormalig F1-coureur weert echter wel dat Verstappen zijn team de juiste richting op gaat sturen.

John Paul Herbert, beter bekend als Johnny Herbert, is een voormalig Formule 1-coureur die van 1989 t/m 2000 op de grid stond en in totaal drie zeges wist te behalen. De Brit weet vanwege zijn ervaring hoe moeilijk het is om titelkandidaten aan te wijzen voor een seizoen waarin de reglementen compleet op de schop zijn gegaan. Een duidelijke voorspelling durft hij dan ook niet te doen. "Ik ga hier blanco in. We weten nog niet wie het kampioenschap gaat winnen", zo begint hij in gesprek met JeffBet. Volgens hem zijn er veel "onbekende factoren" en hebben meerdere coureurs de potentie om mee te doen voor het kampioenschap.

McLaren moet Norris en Piastri de middelen geven

Herbert begint zijn analyse bij de huidig wereldkampioen: Norris. "Hij is enorm gegroeid tijdens het seizoen van 2025 en zal dit seizoen een sterkere en completere coureur zijn. Oscar Piastri zal zijn zelfvertrouwen moeten herwinnen en bewijzen dat hij de sterkere coureur van de twee is, en Lando weet dat. Het is aan McLaren om hen de middelen te geven om dezelfde snelheid te kunnen laten zien als vorig jaar. McLaren moet het seizoen sterk beginnen, zoals ze dat eerder deden, maar ze weten dat de teams dit jaar veel dichter bij elkaar zullen zitten", zo stelt hij.

Verstappen zal Red Bull in juiste richting pushen

En wat betreft Verstappen en Red Bull, weet Herbert ook niet waar ze zullen staan. Wat hij wel weet, is dat Verstappen het team zal dirigeren. "Max Verstappen zal zichzelf altijd blijven pushen, maar nog belangrijker, hij zal Red Bull pushen en ervoor zorgen dat ze de goede kant op gaan. Dat zagen we halverwege vorig seizoen al: Red Bull presteerde goed op bepaalde circuits, maar werd pas echt sterk tegen het einde van het seizoen. Max reed fantastisch in Abu Dhabi, hij voelde zich erg op zijn gemak in de auto."

Wat te denken van Russell en Hamilton?

Verder stelt Herbert dat "George Russell een zeer belangrijke rol zal spelen in de heropleving van Mercedes" en spreekt hij van "de grootste onbekende factor" wanneer hij het over Lewis Hamilton heeft. "Kan hij zijn oude vorm terugvinden? Kan hij dat speciale iets van vroeger weer laten zien? Hij won vorig jaar die ene sprintrace, maar verder was alles een worsteling voor hem", zo besluit Herbert.