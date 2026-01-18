'Eén F1-team weet minimumgewicht aan te tikken, herhaling regelaanpassing dreigt'

Er staan in 2026 elf teams op de grid van de Formule 1, maar geruchten doen de ronde dat slechts één ervan de bolide tot het minimumgewicht heeft kunnen krijgen. Het lijkt een herhaling te zijn van 2022, toen de technische reglementen eveneens op de schop gingen.

Audi maakt dit jaar haar debuut in de koningsklasse. Het is niet een geheel nieuwe renstal, maar het heeft het in Zwitserland gevestigde Sauber overgenomen. De Duitse grootmacht is wel met een eigen power unit gekomen. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg zijn bij het team gebleven. Audi stapt op het juiste moment de F1 in, want in 2026 worden de technische reglementen heel anders. Elektrisch vermogen gaat een grotere rol spelen en er komt actieve aerodynamica.

Sauber-Audi naar verluidt opnieuw met lichtste bolide

De Formule 1-bolides van dit jaar worden tevens iets korter en smaller, maar ook lichter. Het minimumgewicht gaat van 800 naar 770 kilogram. Dat zou echter een heel moeilijk te bereiken doel zijn. Volgens de bekende F1-insider José Manuel Zapico heeft Audi de lichtste wagen en zou als enige het minimumgewicht hebben weten aan te tikken. Dat zou een groot voordeel voor Audi zijn, aangezien elke kilogram zo'n 0.030 à 0.035 seconden per ronde verschil kan maken.

Voor 2022, toen de reglementen met groundeffect hun intrede deden, was het minimumgewicht eerst 795kg. Omdat het alleen Sauber-Alfa Romeo - wat dus tegenwoordig Audi is - was gelukt om tot het minimumgewicht te komen, maar de andere negen teams niet, ging het minimumgewicht omhoog naar 798kg. Of het minimumgewicht voor 2026 ook omhooggaat om de andere F1-teams tegemoet te komen, is nog niet bekend.

