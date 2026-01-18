close global

Red Bull junior star Arvid Lindblad

'Dít is het salaris van Arvid Lindblad bij Racing Bulls'

Jeen Grievink
Red Bull junior star Arvid Lindblad

Arvid Lindblad zal in 2026 zijn Formule 1-debuut maken bij het team van Racing Bulls, waar hij de enige rookie op de grid zal zijn. De jonge Brit heeft een contract getekend dat hem tot het einde van het seizoen van 2026 aan het team uit Faenza bindt. Voor zijn debuutjaar krijgt hij een 'bescheiden' salaris, maar menig Nederlander zal alsnog maar  wat graag met hem willen ruilen - zo vullen wij maar even in. 

Hoewel de contractdetails van de Formule 1-coureurs doorgaans geheim blijven, kunnen we op basis van recente schattingen aannemen dat Lindblad in totaal zo'n 2 miljoen dollar kan gaan verdienen. Dit is inclusief eventuele prestatiebonussen. Sommige schattingen gaan uit van een conservatiever basissalaris van 1 miljoen dollar of minder, wat vrij gebruikelijk is voor rookies die hun toegevoegde waarde nog moeten laten zien.

Lindblad vervangt Tsunoda

Lindblad, die vanuit het Red Bull Junior Team doorstroomt, zal bij Racing Bulls teamgenoot worden van Liam Lawson. Hij neemt de plek in van Isack Hadjar, die op zijn beurt doorstroomt naar Red Bull Racing. Hadjar wacht daar de loodzware taak om Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Hadjar is bij Red Bull de opvolger van Yuki Tsunoda, die in 2026 geen zitje meer heeft op de F1-grid. 

Bijna 18-jarige Lindblad is enige rookie in 2026

Met zijn debuut op 18-jarige leeftijd wordt Lindblad één van de jongste coureurs ooit in de Formule 1. Omdat hij de enige rookie is op de grid van 2026, is een directe vergelijking met andere debutanten van datzelfde jaar qua salaris niet mogelijk. Lindblad's salaris is echter niets vergeleken bij dat van de topcoureurs, zoals Max Verstappen, die naar verluidt een basissalaris van 65 miljoen dollar ontvangt bij Red Bull Racing. Lindblad zit naar verluidt meer op het niveau van een Oliver Bearman, die uitkomt voor Haas.

Salarisschattingen Formule 1-coureurs 2026
Coureur Team Basissalaris (USD) Totaal 2026 (incl. bonussen, USD)
Max Verstappen Red Bull Racing $65 miljoen $76 miljoen
Lewis Hamilton Ferrari $60 miljoen $70 miljoen
Charles Leclerc Ferrari $30 miljoen $30 miljoen
George Russell Mercedes $15 miljoen $26 miljoen
Fernando Alonso Aston Martin $24 miljoen $26.5 miljoen
Lando Norris McLaren $18 miljoen $57 miljoen
Oscar Piastri McLaren $10 miljoen $37.5 miljoen
Pierre Gasly Alpine $10 miljoen $12 miljoen
Carlos Sainz Jr. Williams $10 miljoen $13 miljoen
Alex Albon Williams $8 miljoen $10 miljoen
Sergio Perez Cadillac $3 miljoen $5 miljoen
Valtteri Bottas Cadillac $3 miljoen $5 miljoen
Lance Stroll Aston Martin $12 miljoen $13 miljoen
Nico Hulkenberg Audi $5 miljoen $7 miljoen
Esteban Ocon Haas $5 miljoen $7 miljoen
Kimi Antonelli Mercedes $5 miljoen $12 miljoen
Liam Lawson Racing Bulls $3 miljoen $5 miljoen
Isack Hadjar Red Bull Racing $3 miljoen $5 miljoen
Franco Colapinto Alpine $2 miljoen $3 miljoen
Gabriel Bortoleto Audi $2 miljoen $2 miljoen
Arvid Lindblad Racing Bulls $1 miljoen $2 miljoen
Oliver Bearman Haas $1 miljoen $2 miljoen

Wat is jouw verwachting van Arvid Lindblad in zijn debuutseizoen in de Formule 1?

13 stemmen

