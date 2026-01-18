Arvid Lindblad zal in 2026 zijn Formule 1-debuut maken bij het team van Racing Bulls, waar hij de enige rookie op de grid zal zijn. De jonge Brit heeft een contract getekend dat hem tot het einde van het seizoen van 2026 aan het team uit Faenza bindt. Voor zijn debuutjaar krijgt hij een 'bescheiden' salaris, maar menig Nederlander zal alsnog maar wat graag met hem willen ruilen - zo vullen wij maar even in.

Hoewel de contractdetails van de Formule 1-coureurs doorgaans geheim blijven, kunnen we op basis van recente schattingen aannemen dat Lindblad in totaal zo'n 2 miljoen dollar kan gaan verdienen. Dit is inclusief eventuele prestatiebonussen. Sommige schattingen gaan uit van een conservatiever basissalaris van 1 miljoen dollar of minder, wat vrij gebruikelijk is voor rookies die hun toegevoegde waarde nog moeten laten zien.

Lindblad vervangt Tsunoda

Lindblad, die vanuit het Red Bull Junior Team doorstroomt, zal bij Racing Bulls teamgenoot worden van Liam Lawson. Hij neemt de plek in van Isack Hadjar, die op zijn beurt doorstroomt naar Red Bull Racing. Hadjar wacht daar de loodzware taak om Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Hadjar is bij Red Bull de opvolger van Yuki Tsunoda, die in 2026 geen zitje meer heeft op de F1-grid.

Bijna 18-jarige Lindblad is enige rookie in 2026

Met zijn debuut op 18-jarige leeftijd wordt Lindblad één van de jongste coureurs ooit in de Formule 1. Omdat hij de enige rookie is op de grid van 2026, is een directe vergelijking met andere debutanten van datzelfde jaar qua salaris niet mogelijk. Lindblad's salaris is echter niets vergeleken bij dat van de topcoureurs, zoals Max Verstappen, die naar verluidt een basissalaris van 65 miljoen dollar ontvangt bij Red Bull Racing. Lindblad zit naar verluidt meer op het niveau van een Oliver Bearman, die uitkomt voor Haas.