Dietrich Mateschitz was de oprichter van Red Bull GmbH en hij had een enorme passie voor zijn F1-team. Hij had de droom om een eigen Formule 1-motor te bouwen, maar helaas overleed hij in oktober 2022 en kon hij die droom niet in vervulling zien gaan. Het is Red Bull uiteindelijk, drie jaar later, wel gelukt en dat is een emotioneel moment voor de Oostenrijkse renstal.

Red Bull behaalde de eerste grote successen met Renault in het V8-tijdperk, maar de Franse motorleverancier kwam op een achterstand terecht, toen de hybride-power units werden geïntroduceerd. De energiedrankfabrikant stapte in 2019 over op de Honda-krachtbron en sleepte nog eens vier rijderskampioenschappen met Max Verstappen en twee constructeurstitels binnen. Maar vanaf 2026 heeft Red Bull Powertrains een eigen motor in samenwerking met Ford. Deze power unit heet de 'DM01' en wijst dus naar de initialen van Dietrich Mateschitz.

Mekies wil Mateschitz trots maken

"We hebben besloten onze eerste motor de 'DM01' te noemen als eerbetoon aan de heer Mateschitz", onthulde teambaas Laurent Mekies in Detroit. "Het was zijn visie, en ook zijn moed. Dankzij zijn Red Bull-manier van doen en denken zijn we hier allemaal vandaag de dag. Toendertijd heeft hij de ongelooflijke beslissing genomen om ons op een pad te sturen, waarbij we volledig onafhankelijk zouden worden op het gebied van het chassis én de power unit. Hij was niet bang voor hoe groot de uitdaging zou worden. Nu kunnen we eindelijk onze eer betuigen aan en hem trots maken."

Red Bull Powertrains bezig met zesde generatie motor

Ben Hodgkinson voegde toe dat het een emotioneel proces was om een eigen motor te ontwikkelen. "We hebben gaandeweg zo veel mijlpalen bereikt", vertelde de technisch directeur van Red Bull Powertrains. "De motor in zijn huidige staat is zelfs van een zesde generatie. We blijven namelijk ontwikkelen, we blijven verbeteren. Persoonlijk was het afgelopen weekend voor mij en mijn teamgenoten een groots moment, waar de Red Bull-motor en het Red Bull-chassis voor het eerst samenkwamen in raceafstelling. Daarvoor had de motor alleen nog maar gelopen op de dyno, maar nu deed het dat achterin een auto in raceafstelling. Om op dat moment de motor te horen starten, was een heel emotioneel moment voor mij."

