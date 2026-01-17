De promotie van Isack Hadjar naar Red Bull Racing voor het F1-seizoen van 2026 heeft de nodige tongen losgemaakt. Na slechts één seizoen in de koningsklasse wordt hij de teamgenoot van Max Verstappen. Alan Permane verklaart wanneer de energiedrankfabrikant realiseerde dat het Yuki Tsunoda aan de kant moest zetten voor Hadjar.

De eerste tekenen van het potentieel van Hadjar kwamen al vroeg in zijn F1-carrière. Na een hobbelige start met een crashop de formatieronde van de seizoensopener in Australië, maakte hij indruk tijdens de Grand Prix van Japan. Zijn achtste plaats kwam destijds niet echt in de schijnwerpers te staan, aangezien de aandacht vooral uitging naar de wissel tussen Liam Lawson en Tsunoda bij het hoofdteam. Het was de snelheid van Hadjar op het circuit van Suzuka en zijn aanpassingsvermogen tijdens de race die de pitmuur van Racing Bulls deden opvallen. "Hij was gewoonweg uitmuntend", vertelde teambaas Permane tegenover The Race. "Hij was echt, echt uitmuntend."

Hadjar kon meteen rijstijl aanpassen waar nodig

Permane benadrukt dat Hadjars kwalificatieplek op de zevende plaats al een teken was dat hij zich meteen thuis voelde in een Formule 1-bolide, maar het was zijn race die de meeste indruk maakte. "Het is een heel zwaar circuit, maar de banden waren heel makkelijk te managen en je kon vol gas geven", vervolgde Permane. "Hij heeft de helft van de race vol gas gereden. Ik weet dat hij aan het einde van de race kapot was, maar hij reed ontzettend goed."

Wat Permane echter het meest opviel, was hoe Hadjar reageerde op de aanwijzingen van het team tijdens de race. "Toen hij begon te merken dat de achterbanden aan het slijten waren, zeiden we: 'Oké, probeer de voorbanden wat meer te gebruiken'. En we zagen hem reageren. Hij veranderde zijn rijstijl om de bandenslijtage te beïnvloeden. Dat is echt, echt slim in pas je derde race."

Permane maakt Hadjar-vergelijking met Norris

Permane beschrijft Hadjar verder als iemand die luistert, snel leert en openstaat voor advies. "Hij weet dat hij niet alles weet. Dus hij leert graag. Hij is heel zelfkritisch. En ik heb dit al vaak gezegd: soms té zelfkritisch, eerlijk gezegd. Als dingen niet goed gaan, kijkt hij als eerste naar zichzelf: 'Wat kan ik beter doen? Wat moet ik beter doen om dingen beter te maken?'" Dat is in schril contrast met coureurs die volgens Permane eerder de auto de schuld geven. "Dat is verfrissend", voegde hij eraan toe. Permane zei deze zelfkritiek ook te zien bij mannen als Charles Leclerc en Lando Norris.