Mercedes zou in aanloop naar het F1-seizoen van 2026 een power unit hebben ontwikkeld waarmee gesjoemeld kan worden met de compressieverhouding. Binnenkort wordt er vergaderd met de FIA en de motorleveranciers over of het 'foefje' illegaal verklaard moet worden. GPFans legt uit waarom verwacht wordt dat de Zilverpijlen ermee weg gaan komen.

Volgens artikel C5.4.3 van het 2026-reglement mag geen enkele cilinder van de motor een compressieverhouding hebben van meer dan 16:1. Er staat bij dat dit gecontroleerd zal worden bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor uit is. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe efficiënter de motor. Vanaf het begin van het hybridetijdperk in 2014 tot en met vorig jaar mocht de compressieverhouding in de Formule 1 18:1 zijn, maar vanaf aankomend seizoen ligt de limiet dus op 16:1.

Er worden protesten verwacht

Mercedes heeft de regels op zo'n manier opgevat dat de compressieverhouding alleen maximaal 16:1 moet zijn bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor niet heet is. Is de auto eenmaal op de baan en wordt de motor dan heet, dan maakt de compressieverhouding niet meer uit. Red Bull Powertrains en Ford zouden ook met dit 'foefje' bezig zijn geweest, maar naar verluidt zijn ze er uiteindelijk van afgestapt. Van Audi, Ferrari en Honda worden protesten tegen Mercedes verwacht, en Audi zou de grootste tegenstander zijn.

Regel omtrent omgevingstemperatuur is niet meer dan logisch

Dat de FIA de compressieverhouding binnenin de motor alleen checkt bij omgevingstemperatuur is volkomen logisch. Ten eerste is het ontzettend lastig om de precieze afmetingen van de cilinder en de zuiger te meten, wanneer de Formule 1-bolides op de baan zijn.

Ten tweede worden sowieso bijna alle constructieve onderdelen gemeten bij omgevingstemperatuur. Worden alle technische regels zo opgevat dat het alleen van toepassing is op de baan en niet bij de scrutineering, kan het juist voor veel meer mazen in de wet zorgen.

Ten derde veranderen de afmetingen van onderdelen constant op de baan. Materialen die in de power unit worden gebruikt, zoals staal of aluminium, zetten nou eenmaal uit onder druk en onder hoge temperaturen. Het is dan ook niet uitgesloten dat Audi, Ferrari, Honda en Red Bull-Ford zich eveneens niet aan de 16:1-limiet houden, wanneer de motor eenmaal is opgewarmd. Het lijkt er echter op dat Mercedes het meest uit dit trucje heeft weten te halen.

