VIDEO | Verstappen blijft kritisch op teamorders, Cadillac onthult eerste 'livery'
VIDEO | Verstappen blijft kritisch op teamorders, Cadillac onthult eerste 'livery'
Max Verstappen heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij geen fan is van teamorders en heeft in het verleden laten zien dat hij daar niet zomaar gehoor aan geeft. Ondertussen kijkt de Formule 1 vooruit: de eerste officiële liveries voor 2026 worden deze week onthuld. Cadillac liep daarop vooruit met een speciale shakedownlivery voor Barcelona.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
'Verstappen krijgt optie Red Bull te verlaten', Trump geeft Red Bull-partner middelvinger | GPFans Recap
- 30 minuten geleden
Dakar 2026
Dakar 2026: Serradori verrast in Etappe 10, Spierings wint bij buggy's, drama voor Van den Brink
- 1 uur geleden
Kleurstellingen
De twee belangrijkste FIA-regels waar F1-teams met livery's rekening mee moeten houden
- 2 uur geleden
- 1
F1-nieuws
VIDEO | Verstappen blijft kritisch op teamorders, Cadillac onthult eerste 'livery'
- 3 uur geleden
Compressieverhouding
Dit is waarom 'foefje' van Mercedes waarschijnlijk níet illegaal wordt verklaard door de FIA
- Vandaag 18:02
- 1
Het internet reageert
Verstappen bekritiseerd op social media na uitspraken over Antonelli: "Dat recht heeft hij niet!"
- Vandaag 17:01
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
150.000+ views
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
150.000+ views
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
150.000+ views
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
100.000+ views
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december