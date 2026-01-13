Alex Dunne onthult dat hij afgelopen jaar zelf heeft besloten de samenwerking met het McLaren Driver Development Programme te beëindigen. De 20-jarige Ierse coureur verliet halverwege het Formule 2-seizoen het opleidingsprogramma van McLaren, waarna geruchten ontstonden dat hij zou tekenen bij Red Bull Racing.

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko was gecharmeerd van Dunne. Marko omschreef hem als “een Red Bull-coureur”, maar een contract bij het Oostenrijkse team kwam er uiteindelijk niet. Ook gingen er geruchten dat dit mogelijk de reden was voor Marko’s vertrek bij Red Bull Racing, maar de voormalig adviseur veegde die speculaties later van tafel als verzonnen door de Britse pers.

Dunne nam beslissing om F1-kansen te vergroten

In gesprek met balls.ie legt Dunne uit dat hij niet door een team is aangemaand om te stoppen bij McLaren, maar dat dit zijn eigen keuze was. “Voor mij is er een doel en een plan, en dat is om Formule 1-coureur te worden. Vanuit de opties die ik kende, was de beslissing die we namen er een die gemaakt moest worden om in de F1 te komen. Ik denk dat het zo simpel is”, zo legt hij uit, zonder aan te geven waar deze kans zich precies voordeed.

Ook zijn vader was aanvankelijk niet volledig overtuigd van de stap, wat Dunne zelf ook wel vreemd vond. “Voor mij voelde het als de juiste beslissing. Ik ben er meer dan comfortabel mee,” zo vertelt Dunne. “Ik denk dat we er vooruitkijkend goed voor staan.”

Gesprekken met Alpine

Komend jaar staat een nieuw seizoen Formule 2 op het programma bij het team van Rodin. Alpine zou daarnaast geïnteresseerd zijn in de handtekening van de jongeling. Naar verluidt is Dunne al geruime tijd in onderhandeling met Renault-adviseur Flavio Briatore.

