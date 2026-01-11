Morgen is het nog maar twee weken tot de start van de eerste testweek richting het F1-seizoen van 2026. De teams en coureurs zijn dan ook volop bezig met de voorbereidingen - en veel nieuws van vandaag had dan ook te maken met het aankomende racejaar. In deze gloednieuwe GPFans Recap nemen we je mee langs het beste nieuws van deze zondag.

Vandaag kwamen er weer een aantal interessante zaken naar buiten. Zo heeft Verstappen onthuld hoe hij en zijn team afgelopen jaar plots het tij wisten te keren en de titelstrijd toch weer spannend wisten te maken. Diezelfde Verstappen was ook onderwerp van gesprek tijdens een podcast waar Juan Pablo Montoya te gast was. Hij deed enkele opmerkelijke uitspraken over de Nederlander. Ook is de eerste gridstraf voor 2026 al een feit. We zijn nog niet eens begonnen of we weten al dat er een straf komt voor Valtteri Bottas in Australië. Tevens werd er de afgelopen tijd veel gespeculeerd en geschreven over het mogelijke 'foefje' dat Red Bull en Mercedes gevonden zouden hebben voor de 2026-motor. Maar hoe werkt dat trucje precies? Dit en nog veel meer lees je in deze hagelnieuwe GPFans Recap.

Verstappen onthult over comeback: 'Performance zat in berekeningen die niet klopten'

Max Verstappen heeft uitgelegd hoe de engineers van Red Bull Racing de ommekeer in 2025 mogelijk hebben gemaakt. Ze hadden na de zomerstop niks meer te verliezen, aangezien ze een enorme achterstand hadden op de McLaren-coureurs, en dus negeerden ze de berekeningen en probeerden ze maar wat. Juist op dat moment vond Red Bull dat wat nodig was voor een comeback. "We hadden berekeningen gedaan waarvan we niet dachten dat ze konden, maar waar wel de performance zat. Het is iets wat we niet in de windtunnel konden zien", zo vertelde Verstappen onder meer. Lees hier het hele artikel van Verstappen over de ommekeer in 2025.

Montoya: 'Verstappen niet automatisch nummer één bij team'

Max Verstappen wordt nog steeds met enige regelmaat in verband gebracht met een overstap naar een ander F1-team in de nabije toekomst. Mocht het zover komen, dan is het geen uitgemaakte zaak dat Verstappen ook daar automatisch de nummer één-coureur is, zo stelt Juan Pablo Montoya. “Als Max naar een team overstapt dat op dat moment niet goed presteert, zal hij daar uiteindelijk slagen. Maar de realiteit is dat hij daar niet automatisch de nummer één zal zijn en niet dezelfde status zal hebben als bij Red Bull, waar hij vrijwel volledige vrijheid geniet", zo vertelde Montoya in de podcast van AS. "Dat maakt zo’n overstap ingewikkeld." Lees hier het hele artikel van Montoya over Verstappen.

Eerste gridstraf van het jaar is al uitgedeeld: Bottas is het haasje in Melbourne

Valtteri Bottas keert dit jaar terug in de Formule 1 bij het nieuwe team van Cadillac, maar zijn rentree wordt overschaduwd door een straf die hij nog moet uitzitten. De Fin kreeg in zijn laatste race voor Sauber een straf van vijf plaatsen en moet deze uitzitten tijdens de Grand Prix van Australië in maart. e man uit Finland kwam in aanvaring met Kevin Magnussen en de stewards dachten dat hij zijn rempunt in Abu Dhabi verkeerd inschatte. Hij kreeg daarvoor een straf van vijf plaatsen, een straf die hij niet kon uitzitten omdat hij verdween van de grid. Toch moet de Fin nu de deksel op zijn neus krijgen, want de straf moet hij nu uitzitten tijdens de Grand Prix van Australië van dit jaar. Lees hier het hele artikel over de eerste gridstraf van 2026.

Zo werkt het motorfoefje dat Red Bull en Mercedes hebben gevonden

De Formule 1 bevindt zich weliswaar in de winterstop, maar achter de schermen is er inmiddels weer van alles gaande. Zo zouden Mercedes en Red Bull een maas in de wet hebben gevonden met betrekking tot de 2026-power unit en gaat de FIA, ondanks een eerdere goedkeuring, op 22 januari vergaderen met de teams erover. Mercedes en Red Bull zouden een slimme manier hebben gevonden om een hogere compressieverhouding te hanteren dan in de 2026-regels is vastgelegd, zonder daarbij het reglement te overtreden. Lees hier het hele artikel over hoe het motortrucje van Red Bull en Mercedes precies in z'n werk gaat.

Wanneer zijn de F1-testdagen en waarom is dit deels achter gesloten deuren?

De winterstop in de Formule 1 is volop van gang, maar de coureurs en teamleden kunnen dit keer van een relatief korte pauze genieten. De testdagen worden namelijk opgedeeld in drie delen. Het eerste testmoment vindt plaats in Barcelona, van 26 januari tot en met 30 januari. Dit zal gebeuren achter gesloten deuren en wordt dus niet op televisie uitgezonden. Het is goed mogelijk dat dit met het nieuwe tijdperk te maken heeft. Het zou zomaar kunnen dat bepaalde teams de plank volledig misslaan of de boel niet op tijd voor elkaar hebben, waardoor ze wellicht eerst de kans krijgen om zonder livebeelden de boel uit te testen. Lees hier het hele artikel over de F1-testdagen in 2026.

Verstappen noemt níet teamgenoot Hadjar als meest indrukwekkende rookie van 2025

2025 was het Formule 1-seizoen waarin er veel aandacht was voor de vele rookies. Max Verstappen heeft uitgelegd welke debutanten op hem de meeste indruk hebben gemaakt, maar zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing, Isack Hadjar, noemt hij niet. "Er was niet eentje die constant heel goed was, maar dat hoef je ook niet te verwachten van een rookie. Ik denk persoonlijk dat Bortoleto qua potentie, samen met Kimi, de echt ruwe talenten zijn", zo zei hij. Lees hier het hele artikel over de kijk van Verstappen op de 2025-rookies.

