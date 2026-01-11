Max Verstappen heeft uitgelegd hoe de engineers van Red Bull Racing de ommekeer in 2025 mogelijk hebben gemaakt. Ze hadden na de zomerstop niks meer te verliezen, aangezien ze een enorme achterstand hadden op de McLaren-coureurs, en dus negeerden ze de berekeningen en probeerden ze maar wat. Juist op dat moment vond Red Bull dat wat nodig was voor een comeback.

Verstappen maakte, puur gebaseerd op snelheid, zijn slechtste Grand Prix in een Red Bull ooit mee vlak voor de zomerstop van het afgelopen seizoen. Hij werd negende op bijna een ronde achterstand van Lando Norris en Oscar Piastri. De energiedrankfabrikant had de hoop op de WK-titel eigenlijk opgegeven en dus probeerden ze na de zomerstop, vanaf de Dutch Grand Prix, afstellingen die volgens berekeningen eigenlijk niet mogelijk waren. Daar bleek nou juist echter de sleutel te liggen voor Red Bull en Verstappen. In de laatste negen raceweekenden ging zijn achterstand van 104 naar 2 punten. Het kampioenschap ging naar Norris, maar het scheelde heel weinig.

Red Bull kon problemen in de windtunnel niet vinden

"Uiteindelijk zijn we er met de filosofie van de vloer achter gekomen dat we bepaalde dingen moesten aanpassen", begon Verstappen in het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Maar je hebt dat natuurlijk ontwikkeld en je bouwt daar dan op verder, en als je op gegeven moment denkt 'O nee, dit is niet goed', dan moet je heel veel stappen terug." Dit zagen we ook bij Mercedes en de mislukte zero-sidepods. De ommekeer bij Red Bull kwam echter voornamelijk door de afstellingen van de auto en niet alleen maar door de onderdelen op de auto zelf. "We hadden berekeningen gedaan waarvan we niet dachten dat ze konden, maar waar wel de performance zat. Het is iets wat we niet in de windtunnel konden zien."

© Red Bull Content Pool

Red Bull maakte comeback mogelijk door wilde setup-gok

"Ik denk dat we [tot het begin van de comeback] alles, maar dan ook echt alles, hebben geprobeerd met de auto", vervolgde de Limburger. "Ik denk dat als je aan 'GP' [Gianpiero Lambiase] gaat vragen wat we allemaal wel niet hebben gedaan... Niet normaal. Het is niet normaal hoe we soms van de eerste vrije training tot de kwalificatie de hele auto hadden omgebouwd. Alleen die ene filosofie die uiteindelijk wel werkte, daarvan gaven ze steeds aan: 'Dan verliezen we zoveel downforce, dat kan niet'." Vervolgens probeerde Red Bull die setup alsnog op Zandvoort, omdat ze toch niks te verliezen hadden, maar daar vonden ze verrassend genoeg wel de juiste aanpak, ook al klopten de berekeningen dus niet. "Een millimeter hier of daar... Het is echt bizar, als je er één millimeter naast zit, dan kan dat echt heel veel uitmaken."

