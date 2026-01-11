2025 was het Formule 1-seizoen waarin er veel aandacht was voor de vele rookies. Max Verstappen heeft uitgelegd welke debutanten op hem de meeste indruk hebben gemaakt, maar zijn nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing, Isack Hadjar, noemt hij niet.

Er deden maar liefst zeven rookies mee vorig jaar. Kimi Antonelli kreeg de kans bij Mercedes en eindigde als zevende met 150 punten na drie podiums. Tevens scoorde hij de pole voor de Sprint in Miami. Isack Hadjar werd twaalfde voor Racing Bulls met 51 punten en kreeg na zijn P3 op Zandvoort ook een trofee. Ollie Bearman versloeg Haas-teamgenoot Esteban Ocon en werd dertiende met 41 punten. Liam Lawson werd in zijn eerste fulltimeseizoen veertiende met 38 punten. Gabriel Bortoleto eindigde op P19 met 19 punten, met een P6 op de Hungaroring als hoogtepunt. Jack Doohan en diens vervanger Franco Colapinto bleven puntloos in de Alpine.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen noemt Antonelli en Bortoleto

"Poe, dat is een lastige", reageerde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd, nadat hij de vraag had gekregen welke rookie op hem de meeste indruk heeft gemaakt. "Ze hebben allemaal wel op bepaalde momenten indruk gemaakt. Ze hebben natuurlijk ook als rookies zo hun fouten gemaakt - een typisch rookie-seizoen. Er was niet eentje die constant heel goed was, maar dat hoef je ook niet te verwachten van een rookie. Ik denk persoonlijk dat Bortoleto qua potentie, samen met Kimi, de echt ruwe talenten zijn."

Gek genoeg noemde hij niet zijn eigen teamgenoot Hadjar. "Och, die arme Hadjar", grapte analist Mike Hezemans dan ook.

Gerelateerd