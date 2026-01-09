McLaren kondigt lanceerdatum 2026-wagen aan
Het team van McLaren zal op maandag 9 februari de kleuren van de nieuwe wagen openbaar maken. De opvolger van de MCL39 wordt echter niet getoond; het gaat specifiek om de kleurstelling, zo benadrukt het team in het persbericht.
McLaren wist de afgelopen twee seizoenen de titel bij de teams te pakken en Lando Norris werd afgelopen seizoen ook wereldkampioen. Toch is het nog maar de vraag of het papaja-oranje team onder het nieuwe reglement opnieuw met de snelste bolide uit de winterstop zal komen. De krachtsverhoudingen tussen de diverse merken zullen tijdens het openingsweekend in Melbourne zichtbaar worden.
Launch nieuwe wagen
McLaren was het laatste team dat zijn lanceerdatum nog moest doorgeven. Inmiddels is bekend geworden dat het team op maandag 9 februari het doek van de nieuwe wagen, ofwel de nieuwe livery, zal trekken. Het festijn vindt plaats op het Bahrain International Circuit en daarnaast zal er om 16:00 uur Nederlandse tijd ook een livestream te volgen zijn.
