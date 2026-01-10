We zitten nog midden in de winterstop, maar de Formule 1-teams leggen momenteel de laatste hand aan hun wagens richting de eerste testweek die eind januari al van start gaat. Het is dus zeker geen komkommertijd en in deze gloednieuwe GPFans Recap nemen we je mee langs het beste nieuws van vandaag.

Ferrari gooit al jaren geen hoge ogen meer in de Formule 1. De Italiaanse renstal is dan ook vastberaden daar met de nieuwe reglementen eindelijk verandering in te brengen. Zo zou men in Maranello onder meer proberen om extra vermogen te realiseren via het rubber van Pirelli. Ondertussen werkt één van de coureurs, Lewis Hamilton, aan een efficiënter werkschema om in 2026 beter voor de dag te kunnen komen. Max Verstappen wil ook goed aan de start verschijnen, maar dat geldt eveneens voor zijn simseizoen. En daarom heeft zijn simkamer een upgrade gekregen. Verder hebben we ook nog Zak Brown, die een voorstander is van het idee om tanken weer terug te laten keren in de Formule 1. En hoe zien de kwalificaties er straks eigenlijk uit met een elfde team op de grid? Dit en meer lees je in deze gloednieuwe GPFans Recap.

'Ferrari probeert extra vermogen te halen uit nieuwe Pirelli-banden van 2026'

McLaren wist het beste met de banden om te gaan gedurende het Formule 1-seizoen van 2025 en ook Red Bull Racing kreeg de bandenmanagement op een gegeven moment onder de knie. Ferrari was juist aan het worstelen, maar wil in 2026 op dit gebied boven McLaren uitsteken. De Scuderia probeert extra vermogen uit het rubber van Pirelli te krijgen. Loïc Serra, de van Mercedes naar Ferrari overgestapte engineer, geeft bij de Italiaanse formatie leiding over de chassisafdeling en hij zou meteen de focus gelegd hebben op het bandenmanagement. De elektrische energie wordt namelijk opgeslagen, wanneer er geremd wordt. Slijten je banden sneller, dan krijg je het qua grip eerder moeilijk in de remzones, waardoor het opslaan van de energie minder efficiënt wordt. Lees het hele artikel over het 'foefje' van Ferrari hier.

Hamilton werkt aan efficiënter schema voor F1-seizoen 2026

Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij samen met zijn persoonlijke team gaat werken aan een minder veeleisend werkschema voor het Formule 1-seizoen van 2026. Dit besluit volgt na een vermoeiend jaar bij de Italiaanse renstal, waarin hij voor het eerst geen podiumplek wist te behalen en zesde eindigde in het kampioenschap, ver achter teamgenoot Charles Leclerc. “Ik denk dat we gewoon moeten analyseren waar we vandaan komen, wat goed ging en op welke gebieden we ons kunnen verbeteren. Ik weet waar die allemaal liggen. Aan het einde van het jaar ga ik met het team om de tafel zitten. Ik ga intern met mijn persoonlijke team buiten het circuit kijken wat we kunnen doen om de timing, het reizen en al die andere zaken efficiënter te maken", aldus Hamilton. Lees het hele artikel over het 2026-schema van Hamilton hier.

Brown wil tanken terug in Formule 1: "Zou veel dimensies toevoegen"

Zak Brown, de man die aan het hoofd staat bij McLaren, heeft zich opnieuw sterk gemaakt voor de herintroductie van het bijtanken in de Formule 1. In een recent interview met talkSPORT stelt hij dat het een interessante nieuwe strategische laag zou kunnen toevoegen aan de races. Het bijtanken werd in 2010 verboden in de koningsklasse. "Als we weer zouden gaan bijtanken, zou het cool zijn. Dat zou pitstops een extra dimensie geven, maar ook een grote strategische dimensie toevoegen," zo oppert de Amerikaan. Lees het hele artikel over Brown en bijtanken in de Formule 1 hier.

Dit is hoe de kwalificaties eruit gaan zien met elf teams op de grid

Het Formule 1-seizoen van 2026 brengt de nodige veranderingen in de kwalificaties mee nu we elf teams op de grid hebben staan. Met de komst van Cadillac is het nodig om wat aanpassingen te doen in de reglementen om zo de strijd eerlijk te houden.. We hebben op een rij gezet hoe het kwalificatieformat eruit komt te zien voor de normale races en de sprintkwalificaties. Ben je benieuwd hoe dit in elkaar steekt in 2026? Lees dan hier het hele artikel over de opzet van de kwalificaties voor komend seizoen.

Behoorlijke upgrade: dit is de nieuwe simracekamer van Verstappen

Max Verstappen is de afgelopen maanden niet alleen druk bezig geweest met het strijden om de wereldtitel in de Formule 1 en het genieten van zijn vakantie: de Nederlander is inmiddels ook verhuisd naar een nieuw optrekje. Daar hoort ook een nieuwe simruimte bij en inmiddels weten we hoe zijn achtergrond eruit ziet. Het lijkt er in ieder geval op dat Verstappen er een stuk op vooruit is gegaan. Van zijn kleine kamertje waar zijn wereldbekers op een bijzettafeltje stonden, heeft hij achter zich nu een hele wand vol souvenirs, prijzen en helmen gemaakt. Het lijkt erop dat hij nu wat meer ruimte heeft. Lees hier het hele artikel over de nieuwe simkamer van Verstappen.

Hezemans benieuwd naar Hadjar: "Zó vervelend om naast iemand als Max te zitten"

Isack Hadjar mag volgend seizoen zijn geluk gaan beproeven bij het team van Red Bull Racing, waar hij het vervloekte stoeltje naast Max Verstappen zal gaan bezetten. Mike Hezemans, die onder de indruk is van de Fransman, is heel benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken. "Het is zo vervelend om naast iemand als Max te zitten. Het kan echt je carrière bepalen. Kijk maar naar Lawson. Het voordeel dat hij heeft, is dat hij goed kan kwalificeren. Ook zijn er de nieuwe reglementen en de auto's", zo vertelt Hezemans onder meer. Lees hier het hele artikel van Hezemans over Hadjar als teamgenoot van Verstappen.

