Lewis Hamilton heeft aangekondigd dat hij samen met zijn persoonlijke team gaat werken aan een minder veeleisend werkschema voor het Formule 1-seizoen van 2026. Dit besluit volgt na een vermoeiend jaar bij de Italiaanse renstal, waarin hij voor het eerst geen podiumplek wist te behalen en zesde eindigde in het kampioenschap, ver achter teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton vierde recent zijn 41e verjaardag en op social media liet de Brit weten tijdens de winterstop "een beetje innerlijke rust" gevonden te hebben. Ook opteert hij dat het "tijd voor verandering is" en dus wil hij in 2026 beginnen met nieuwe routines en het wegggooien van ongewenste patronen. De coureur heeft het over loslaten en de eerste stap nemen richting verandering.

Artikel gaat verder onder video

Beter schema

Tijdens de laatste race van het jaar in Abu Dhabi liet de coureur al weten dat het even wennen was voor hem en dat hij toch ook een beetje klaar is met de huidige manier van leven, mede door de vele fotoshoots die er dit seizoen toch veel op het programma stonden. Hij beloofde ook met zijn persoonlijke team aan een minder veeleisend schema te gaan werken voor het komende jaar. “Ik denk dat we gewoon moeten analyseren waar we vandaan komen, wat goed ging en op welke gebieden we ons kunnen verbeteren. Ik weet waar die allemaal liggen. Aan het einde van het jaar ga ik met het team om de tafel zitten. Ik ga intern met mijn persoonlijke team buiten het circuit kijken wat we kunnen doen om de timing, het reizen en al die andere zaken efficiënter te maken."

Symbolische verandering Hamilton

De Formule 1-coureur gaf in zijn cryptische post op social media onder meer het "jaar van de slang" te verlaten en het "jaar van het paard" betreden, symbolisch voor de Chinese nieuwjaarsymbolen van 2025 en 2026. Ook bedankt hij zijn fans voor de steun en moedigt hij hen aan om in 2026 vol te blijven leven en te leven ten volste. De Brit sluit af met een krachtige boodschap over verandering en groei, die ongetwijfeld bij zijn achterban zal blijven hangen en hoop biedt voor de toekomst.

Gerelateerd