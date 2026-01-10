Zak Brown, de man die aan het hoofd staat bij McLaren, heeft zich opnieuw sterk gemaakt voor de herintroductie van het bijtanken in de Formule 1. In een recent interview met talkSPORT stelt hij dat het een interessante nieuwe strategische laag zou kunnen toevoegen aan de races. Het bijtanken werd in 2010 verboden in de koningsklasse.

Door alle discussies over het gewicht en hoe dat invloed heeft op de prestaties van de auto, wordt er vaak gesproken over het bijtanken. Brown legt uit waarom hij een voorstander is van deze tactiek: "Als we weer zouden gaan bijtanken, zou het cool zijn. Dat zou pitstops een extra dimensie geven, maar ook een grote strategische dimensie toevoegen," zo oppert de Amerikaan. "Als je gaat bijtanken, maakt gewicht zo'n verschil. Ga je zwaar aan het begin en ga je lang door? Of ga je licht om een betere start te maken? Het zou veel dimensies toevoegen aan de strategie, die ik fascinerend zou vinden."

Artikel gaat verder onder video

Veelbelovend

Hoewel de herintroductie van bijtanken een interessant idee lijkt, zijn er praktische bezwaren. De kosten voor het wereldwijd vervoeren van de grote bijtankinstallaties zouden een serieus obstakel zijn, zeker in een sport die erop gericht is om de kosten terug te dringen. Toch blijft de gedachte aan de strategische mogelijkheden die bijtanken zou bieden veelbelovend voor veel teams en fans.

Brown niet de enige

Brown is overigens niet de enige die graag zou zien dat het bijtanken terugkomt. Ook andere grote namen in de sport, zoals Lewis Hamilton, hebben al laten weten dat zij graag het bijtanken terug zouden zien. De discussie rondom deze tactiek laat maar weer eens zien hoe belangrijk strategie is binnen de Formule 1 en hoe kleine veranderingen grote invloed kunnen hebben op de uitkomst van een race.

Gerelateerd