Isack Hadjar mag volgend seizoen zijn geluk gaan beproeven bij het team van Red Bull Racing, waar hij het vervloekte stoeltje naast Max Verstappen zal gaan bezetten. Mike Hezemans, die onder de indruk is van de Fransman, is heel benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken.

Het hing al even in de lucht, maar aan het einde van het seizoen was het officiële bericht eindelijk daar: Hajar wordt in 2026 de nieuwe teamgenoot van Verstappen. De Franse coureur debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 en maakte meteen grote indruk in zijn eerste maanden in de koningsklasse. Nadat hij een hartverscheurende uitvalbeurt beleefde tijdens zijn eerste race in Australië, ging het hard voor Hadjar. Hij bewees zichzelf met consistente prestaties, rauwe snelheid en als kers op de taart een knap podium tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Beste rookie

Hij maakte in het seizoen een hoop indruk. Ook op Hezemans. In gesprek met GPFans krijgt hij de vraag welke rookie hem het meest heeft kunnen bekoren: "Ik denk toch over het algemeen Hadjar. Waarom? In alle raceklassen, of het nu Formule 4, 3, 2 of Formule 1 is, moet je je supergoed kwalificeren. Dan heb je tachtig procent van je weekend al gewonnen. Daar is Hadjar het beste in. Bearman? Supersnel. Bortoleto is mij ook het meest opgevallen in positieve zin hoe snel hij was. Niet normaal. Ongelofelijk. Hülkenberg was de kwalificatiekoning, maar die had het toch heel zwaar met hem. Qua snelheid denk ik Bortoleto en Bearman. Qua constantheid en presteren onder druk: Hadjar. Die geef ik een 8.5."

Avontuur bij Red Bull

Vervolgens wordt er met een schuin oog naar volgend jaar gekeken, wanneer hij instapt naast Verstappen: "Ik heb gekscherend al een paar keer gezegd dat hij beter de telefoon niet had kunnen opnemen. Het is zo vervelend om naast iemand als Max te zitten. Het kan echt je carrière bepalen. Kijk maar naar Lawson. Het voordeel dat hij heeft, is dat hij goed kan kwalificeren. Ook zijn er de nieuwe reglementen en de auto's. Ik hoorde wel van Max dat je nog meer moet spelen met de elektronica. Max is daar zó goed in. Max zijn kracht is dat hij heel weinig energie verbruikt met het besturen van de auto. Die heeft heel veel capaciteit om de rest te doen. Ik denk dat het belangrijk is voor Hadjar om rustig in zijn hoofd te blijven. Hij moet zich concentreren op zijn eigen ding. Ik hoop dat hij in de buurt blijft. Als hij ook maar een beetje in de buurt blijft, laten ze hem zitten."

