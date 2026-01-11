Chandhok over harde aanpak Marko: "Niemand dwingt je bij Red Bull te tekenen"
Karun Chandhok, voormalig Formule 1-coureur, heeft in de podcast The Fast and Curious-Podcast de harde rijderscultuur bij Red Bull Racing verdedigd. Hij stelt dat coureurs die voor het team kiezen, weten waar ze aan beginnen en dat de strenge aanpak geen verrassing is voor degenen die ervoor kiezen om bij Red Bull te tekenen.
Chandhok, die zelf deel uitmaakte van het juniorprogramma van Red Bull, vertelt over zijn ervaringen met Helmut Marko, een sleutelfiguur binnen het team. Hij herinnert zich de directe communicatie met Marko: "Ik kreeg die telefoontjes van Helmut toen ik in GP2 reed. Op zondagavond belde hij en zei: 'dat was niet goed genoeg.'" Ondanks de harde aanpak erkent Chandhok dat zonder Marko's steun veel coureurs nooit in de Formule 1 zouden zijn gekomen. "Ze hadden het zwaar, ja, maar ze waren er ook niet geweest zonder hem."
Chandhok over Marko
De discussie over de rijderscultuur is opnieuw opgelaaid nu meerdere sleutelfiguren, waaronder Marko, zijn vertrokken. Veel fans ervaren de behandeling van jonge coureurs als buitensporig, vooral met recente voorbeelden zoals Pierre Gasly en Liam Lawson. Toch plaatst de voormalig F1-coureur kanttekeningen bij deze kritiek. Hij benadrukt dat de Red Bull-aanpak altijd duidelijk is geweest en dat het systeem bewust wordt gekozen door de coureurs. "Dat is waar je voor tekent," zegt hij. "Niemand heeft ons gedwongen om een contract te tekenen bij Red Bull."
Historisch perspectief
Chandhok wijst erop dat de huidige discussie vaak een gebrek aan historisch perspectief heeft. Jongere fans kijken met hedendaagse normen naar een systeem dat in een andere tijd is gevormd. "Het is een andere context," stelt hij. "En dat is iets wat veel mensen niet volledig begrijpen." Ondanks zijn vertrek uit het programma, bleef de Indiase coureur contact houden met Marko. "Toen ik in 2010 in de Formule 1 kwam, heb ik Helmut gebeld om het te laten weten," vertelt hij.
