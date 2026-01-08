In het jaaroverzicht van de Formule 1 bij Viaplay zijn de analisten vol lof over de inhaalactie van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Imola. Giedo van der Garde en Christijan Albers, beiden voormalig Formule 1-coureurs, prezen de actie als de beste van het seizoen.

De Grand Prix van Imola in 2025 zal de boeken in gaan als een legendarische race voor Max Verstappen. Niet alleen wist hij de overwinning te pakken, ook wist hij zich in de ogen van velen te bewijzen met een fenomenale inhaalactie op Oscar Piastri. Het was een actie die de wereld op z'n kop zette en die door Van der Garde en Albers in het jaaroverzicht van Viaplay werd geprezen als 'de move van het jaar', iets waar ook de FIA het mee eens is. Verstappen ontving voor deze inhaalactie de award voor inhaalactie van het jaar.

Van der Garde prijst actie Verstappen

Van der Garde was vol lof over de actie van de Nederlander en benadrukte dat het niet alleen om de vaardigheid van de coureur gaat, maar ook om de kwaliteit van de auto. "En als rijder kan je natuurlijk het beste uit jezelf halen, maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat je een goede auto onder je reet hebt. Als dat ding niet gaat, dan kun je blijven vechten, duwen en trekken, maar lukt het niet", aldus Van der Garde.

Albers onder de indruk

Albers, die zelf ooit voor Minardi reed, was eveneens onder de indruk van de actie van de Red Bull-coureur. Hij beschreef hoe de Nederlander buitenom in bocht één Piastri passeerde, iets wat de McLaren-coureur niet had zien aankomen. "Die bocht-één buitenom bij Piastri, die heeft hij nooit zien aankomen. Dat was me toch een gigantische actie", zo zei Albers.

