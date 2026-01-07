close global

Mick Schumacher

Mick Schumacher gespot met nieuw model na breuk met Laila Hasanovic

Mick Schumacher gespot met nieuw model na breuk met Laila Hasanovic

Brian Van Hinthum
Mick Schumacher

Mick Schumacher is opnieuw verliefd, dit keer op het Portugese model Clara Ramos. Het tweetal werd samen gespot in Miami en daarmee lijkt de volgende fase in het liefdesleven van de Duitser begonnen.

De 26-jarige Schumacher had vorig jaar een relatie met Laila Hasanovic. Die relatie klapte, waarna we Hasanovic kort daarna zagen verschijnen in de spelersbox van toptennisser Jannik Sinner. Dat tweetal is nu aan het daten en inmiddels heeft Mick - zo lijkt het - ook een nieuwe vlam weten te strikken: de Portugese 22-jarige Clara Ramos. Het tweetal werd samen gespot in Miami en daar zien we Mick en Clara genieten van elkaar. De foto's zijn genomen in ontspannen sferen en zo lijkt de nieuwe liefde van Mick weer behoorlijk serieus te zijn.

Toekomst Schumacher

Mick en zijn nieuwe liefde lijken het dan ook naar hun zin te hebben samen en op deze manier lijkt er een hele rustige maar fijne relatie aan het groeien te zijn. De foto's van het tweetal geven weer een bijzondere inkijk in het privéleven van de coureur en die wordt over de hele wereld dan ook met veel enthousiasme bekeken door de fans. De nieuwe liefde van de zoon van Michael Schumacher komt op het perfecte moment nu Mick zijn carrière in de racerij ook weer nieuw leven aan het inblazen is. Na een tijd als reservecoureur bij Mercedes, waar hij de nodige ervaring op heeft kunnen doen, reed hij een tijdje in het World Endurance Championship. Begin dit jaar stapte hij over naar de IndyCar. De Duitser gaat rijden voor Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

