Lewis Hamilton heeft zijn sociale media-fans op zijn verjaardag een update gegeven over zijn winterpauze en is dankbaar voor de rust die hij kreeg na een “zeer vermoeiend jaar.” Het was zijn eerste jaar bij Ferrari en hij had voor het eerst in zijn loopbaan geen podium na een Grand Prix.

De Brit, die Charles Leclerc als teamgenoot heeft, plaatste foto's van zijn snowboardvakantie tijdens de feestdagen. Hamilton reflecteert op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze pauze. Tijd om los te koppelen, op te laden en een beetje innerlijke rust te vinden. Tijd met familie en vrienden, rust en goede lachbuien waren precies wat ik nodig had na een zeer vermoeiend jaar", zo schrijft hij emotioneel op Instagram.

Nieuwe routines

Na een tweede jaar op rij met een record van 24 races op de kalender, weten coureurs dat het belangrijk is om zich goed los te koppelen voordat de actie weer gaat beginnen. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde natuurlijk in zijn eerste seizoen als Ferrari-coureur aan de verkeerde kant van de teamstatistieken tegenover de Monegask, maar Hamilton kijkt nu vooruit naar het nieuwe jaar met nieuwe kansen. "Het is tijd voor verandering. Het is tijd om nieuwe routines te beginnen, ongewenste patronen achter te laten en te werken aan groei. Dingen loslaten die je niet helpen. Dit kan tijd kosten, er zullen dingen zijn die je niet meteen kunt kwijtraken, maar het begint met de eerste stap. Zelfs als de wereld een puinhoop lijkt, hoop ik dat je gefocust blijft op het leven", zo schrijft hij onder meer.

Ferrari en 2026

Ferrari zal op vrijdag 23 januari de livery van de nog niet onthulde 2026-uitdager tonen aan de buitenwereld, drie dagen voordat de eerste actie van het seizoen op het programma staat tijdens een vijfdaagse test op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Italiaanse renstal kijkt met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen waarin men het gaat proberen beter te gaan doen dan voorgaande jaren, met name het afgelopen jaar qua auto. Met de nieuwe reglementen en nieuwe coureurs hoopt men een sterke comeback te maken in de Formule 1.