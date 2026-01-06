Franz Tost, voormalig teambaas van Racing Bulls, blikt in een interview met Motorsport.com terug op het moment dat hij het uitzonderlijke talent van Max Verstappen herkende. Tost, die eind 2023 afscheid nam als teambaas, speelde een belangrijke rol binnen de Red Bull Racing-familie en zag Verstappen al vroeg opvallen.

De Nederlander, die inmiddels viervoudig wereldkampioen is, liet zijn talent al in de Formule 3 zien. Tost herinnert zich een specifieke race op de Norisring, waar Verstappen in wisselende omstandigheden een ongekend tempo reed. "Het was een race met wisselende omstandigheden, half nat", zo begint Tost. "Een rondje op de Norisring duurt in de Formule 3 normaal zo’n 57 of 58 seconden. Max was daar anderhalve tot twee seconden per ronde sneller." Dat verschil was volgens Tost op zo’n korte baan ronduit ongekend en liet zien dat Verstappen een kampioen in wording was.

Verstappen en Vettel

Tost legt uit dat echt goede coureurs manieren vinden om het maximale uit hun auto te halen. Hij vergelijkt Verstappen met Sebastian Vettel, die ook altijd het absolute maximum uit de auto haalde. "Als je keek naar de eerste zes of zeven plekken, dan zat Max daar altijd tussen. Dat geldt ook voor Sebastian. Zij haalden het absolute maximum uit de auto en gaven je als teambaas een duidelijk referentiepunt: dit is wat de auto kan, meer zit er niet in."

Extreem zeldzaam talent

In zijn carrière heeft Tost veel talenten gezien, maar coureurs van het niveau van Verstappen en Vettel zijn volgens hem extreem zeldzaam. Hun consistentie en prestaties maken hen tot uitzonderlijke coureurs. Tost benadrukt dat zulke coureurs de lat hoger leggen en een duidelijk beeld geven van wat er mogelijk is binnen de sport.

