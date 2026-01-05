Iedereen was er tijdens de zomerstop heilig van overtuigd dat één van de twee McLaren-coureurs wereldkampioen van 2025 zou worden. Onder andere Pierre Gasly vond het verbazingwekkend dat Max Verstappen tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi nog altijd kans maakte op de titel, en de Alpine-coureur had een kleine sneer over voor het papajateam.

Oscar Piastri verliet de Dutch Grand Prix met een ruime voorsprong in de tussenstand. Lando Norris was namelijk uitgevallen met een ontplofte motor en Verstappen was tweede geworden achter de Australiër. Verstappen had een achterstand van maar liefst 104 punten met nog negen raceweekenden te gaan. De Red Bull-coureur won zes van die wedstrijden en finishte op het podium bij de andere drie races. Hij wist het gat terug te brengen tot twee punten. Gasly vind het maar bizar dat Verstappen zelfs met nog vier raceweekenden te gaan nog niet uitgesloten kon worden.

Artikel gaat verder onder video

Verbazing bij F1-collega's dat McLaren coureurstitel niet eerder veiligstelde

"Ik moet zeggen dat het me heel erg verraste", begon Gasly tegenover verschillende media afgelopen seizoen. "Ik dacht dat McLaren het kampioenschap waarschijnlijk vier races voor het einde al zou veiligstellen. Dat dacht ik een paar maanden geleden na de zomerstop. Maar dat is ook iets waarom we zo van racen houden. Je kunt niet over alles de controle hebben en je kunt niet alles voorspellen."

Related image

Charles Leclerc verbaasde zich er ook over dat het tot Abu Dhabi zo spannend bleef. "Ik denk dat ik zo vaak van gedachten ben veranderd tijdens het seizoen. Ik dacht eerst dat het Oscar zou worden, daarna dacht ik Max, daarna wist ik het niet meer." Ondertussen vond Fernando Alonso dat de titel sowieso naar een McLaren-coureur moest gaan, want "ze hadden de beste auto en dat helpt altijd".

Gerelateerd