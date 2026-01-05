close global

sergio perez, helmut marko, red bull racing

Pérez schoof rekening van psycholoog door naar Marko

Remy Ramjiawan
Sergio Pérez onthult dat Red Bull Racing hem, in de periode dat hij het lastig had bij het Oostenrijkse team, had geadviseerd om een psycholoog in te schakelen. ‘Checo’ vertelt dat hij dit advies opvolgde, maar de rekening van 6000 pond naar Helmut Marko stuurde.

‘Checo’ sloot zich in 2021 aan bij Red Bull Racing, nadat Marko overtuigd raakte van de Mexicaan, die dat jaar de race in Sakhir wist te winnen. Pérez was in die eerste paar seizoenen waardevol voor het team, maar halverwege 2023 werd het gat met teamgenoot Max Verstappen steeds groter. Uiteindelijk kreeg Pérez in 2024 nog een kans om zich te laten zien en tekende hij na het raceweekend in Monaco een contractverlenging. Toch mocht dat niet baten, want in 2025 werd Liam Lawson als zijn vervanger aangewezen.

Marko kreeg rekening gepresenteerd

In die moeilijke periode ging Pérez aan de slag met een psycholoog, op advies van Red Bull. Voor de behandelingen kreeg hij een rekening, die hij richting Marko stuurde, zo vertelt hij in de CRACKS-podcast: “Kun je het alsjeblieft naar Helmut sturen? Hij betaalt ervoor,” gaf hij aan bij het team. Toen hij later vroeg hoe Marko dit had afgehandeld, kreeg hij slechts te horen: “Perfect.”

