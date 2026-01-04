Nico Hülkenberg is opgetogen over de vooruitgang van Audi/Kick Sauber. Het team wist afgelopen seizoen hier en daar een goed resultaat te boeken, met de podiumplek van ‘The Hulk’ als hoogtepunt. Komend jaar begint Audi dan écht aan zijn Formule 1-avontuur en Hülkenberg is enthousiast, maar houdt tegelijkertijd de voet op de rem.

De Duitser zag het team afgelopen seizoen duidelijke stappen zetten, zo legt hij uit bij Motorsport.com. “Ik voel dat we duidelijke stappen hebben gezet. Dat maakt dat ik denk dat we er niet slecht voor staan,” stelt de coureur. Daarbij gaat het niet alleen om de prestaties op de baan, maar ook om de manier waarop het team gezamenlijk opereert. De van Red Bull overgekomen Jonathan Wheatley deelt inmiddels de rol van teambaas met Mattia Binotto.

Artikel gaat verder onder video

Integratie en groei

Toch is er volgens Hülkenberg nog veel werk te verzetten. “Er zijn altijd dingen die beter kunnen. We groeien nog steeds als team, ook qua personeelsbestand. Daarnaast is het nu belangrijk om de nieuwe powerunit-afdeling volledig te integreren met Hinwil en het raceteam,” aldus de coureur. Die integratie is van groot belang, aangezien het team voor het eerst met een volledig eigen aandrijflijn van start gaat.

Hard werken en bouwen

Over de verwachtingen voor komend seizoen wil Hülkenberg nog niet veel kwijt. “Er wordt veel gespeculeerd, maar niemand laat echt iets los. Iedereen houdt elkaar in het ongewisse. Ik wil daar niet nog meer speculatie aan toevoegen,” vertelt hij. Ondanks het groeiende zelfvertrouwen houdt Hülkenberg de benen op de grond: “We moeten onze koppen omlaag houden, hard blijven werken en het beste pakket zien te bouwen. Uiteindelijk zal de tijd uitwijzen waar we echt staan.”

