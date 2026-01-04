Alonso breidt garage uit met peperdure Mercedes met Le Mans-DNA
Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso is in het bezit van een nieuw speeltje. De Spanjaard heeft een zeer exclusieve Mercedes CLK GTR aan zijn garage toegevoegd, waarvoor de aanschafprijs naar verluidt in de miljoenen loopt.
Alonso heeft in het verleden al vaker zijn wagenpark laten zien en heeft daar nu opnieuw een bijzonder exemplaar aan toegevoegd. In de garage van de 44-jarige coureur staat bijvoorbeeld ook een Aston Martin Valiant, met een prijskaartje van zo’n 2,5 miljoen dollar.
Mercedes CLK GTR
De Mercedes CLK GTR is geen doorsnee supercar, maar een afgeleide van de auto waarmee het Duitse merk eind jaren negentig de 24 uur van Le Mans wist te winnen. Er zijn slechts een handvol exemplaren gebouwd, waardoor de CLK GTR tot de meest zeldzame straatauto’s ter wereld behoort. Er wordt geschat dat Alonso ongeveer tien miljoen euro voor deze bolide heeft neergelegd.
Voor wie nog twijfelt of de auto daadwerkelijk van Alonso is, volstaat een blik op het kenteken: 1414, een duidelijke knipoog naar het iconische startnummer van de Spanjaard in dienst van Aston Martin.
