Jos Verstappen is, in een gesprek met Formule1.nl, positief over de veranderingen bij Red Bull Racing. De vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen ziet dat de sfeer is omgeslagen en dat er een andere benadering is gekomen bij het team sinds Laurent Mekies aan de touwtjes trekt.

De relatie tussen Christian Horner en Verstappen senior was de afgelopen jaren niet ideaal. De Limburger was kritisch over de ontwikkelingen bij Red Bull, tot ergernis van de teambaas. Uiteindelijk kreeg hij gelijk: Red Bull zette Horner na de race in Silverstone uit zijn functie. Mekies is als engineer een andere werkwijze gewend en past die nu toe op het Oostenrijkse team.

Proactieve benadering

Jos Verstappen is vooral te spreken over de proactieve houding binnen het team. “Het team is proactief. Ze overleggen goed met hun engineers en stellen de juiste vragen. Het stellen van de juiste vragen is belangrijk, want dan daag je het team uit”, zegt de Limburger. Ook Max Verstappen merkte tijdens de race in Monza op dat het team harder moest pushen en meer de limiet moest opzoeken, wat laat zien dat hij zelf ook betrokken is bij de meer technische benadering van het team.

Familiegevoel terug

De veranderingen hebben niet alleen een positieve invloed op de prestaties, maar ook op de sfeer binnen het team. "Max zei laatst: het voelt weer als familie. Voorheen viel alles uit elkaar", legt Jos uit. Verstappen senior haalt opgelucht adem: “Het team is weer één geheel. Ze werken samen en steunen elkaar. Dat is heel belangrijk. Ik ben zeer tevreden met de sfeer en met het team; dat is echt een wereld van verschil met daarvoor.”

