Max Verstappen geniet samen met zijn gezin in Rio de Janeiro. Ook het nieuwste gezinslid, dochter Lily, is daarbij aanwezig. Vriendin Kelly Piquet deelt aandoenlijke beelden, waarop te zien is hoe vader Verstappen zijn dochter voorzichtig het water laat voelen.

Verstappen maakte in mei 2025 de geboorte van baby Lily bekend. Het is het tweede kind van Piquet, die uit haar relatie met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat dochter Penelope heeft. Verstappen sprak eerder al de wens uit een eigen gezin te stichten en heeft, naast bonusdochter ‘P’, nu ook Lily Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Winterstop

Het gezin reisde voor de winterstop af naar Rio de Janeiro om daar te genieten van de zomerse zon. Lily maakte daar ook voor het eerst kennis met het water.

Gerelateerd