close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kelly Piquet, Max Verstappen, generic, 2025, ItalianGP

Lily Verstappen maakt kennis met de zee in Rio

Lily Verstappen maakt kennis met de zee in Rio

Redactie
Kelly Piquet, Max Verstappen, generic, 2025, ItalianGP

Max Verstappen geniet samen met zijn gezin in Rio de Janeiro. Ook het nieuwste gezinslid, dochter Lily, is daarbij aanwezig. Vriendin Kelly Piquet deelt aandoenlijke beelden, waarop te zien is hoe vader Verstappen zijn dochter voorzichtig het water laat voelen.

Verstappen maakte in mei 2025 de geboorte van baby Lily bekend. Het is het tweede kind van Piquet, die uit haar relatie met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat dochter Penelope heeft. Verstappen sprak eerder al de wens uit een eigen gezin te stichten en heeft, naast bonusdochter ‘P’, nu ook Lily Verstappen.

Winterstop

Het gezin reisde voor de winterstop af naar Rio de Janeiro om daar te genieten van de zomerse zon. Lily maakte daar ook voor het eerst kennis met het water.

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Kelly Piquet Penelope Lily Piquet

Net binnen

Dakar-coureur Schröder schreeuwt het uit na crash: 'Waarom ben ik zo dom?!' | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Dakar-coureur Schröder schreeuwt het uit na crash: 'Waarom ben ik zo dom?!' | F1 Shorts

  • 34 minuten geleden
  • 44
 Lily Verstappen maakt kennis met de zee in Rio
Verstappen & Piquet

Lily Verstappen maakt kennis met de zee in Rio

  • 1 uur geleden
Pérez laat van zich horen over situatie in Venezuela
Sergio Pérez

Pérez laat van zich horen over situatie in Venezuela

  • 2 uur geleden
Na teambazen en coureurs verkiezen ook de Britse media Verstappen als beste coureur
Beste coureur van 2025

Na teambazen en coureurs verkiezen ook de Britse media Verstappen als beste coureur

  • 3 uur geleden
'Ferrari komt met eigen trucje rondom cilinderkop na 'foefje' van Mercedes en Red Bull'
Cilinderkop Ferrari

'Ferrari komt met eigen trucje rondom cilinderkop na 'foefje' van Mercedes en Red Bull'

  • Vandaag 08:46
  • 3
 Dit zijn alle veranderingen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026 | GPFans Special
Longread ✍️

Dit zijn alle veranderingen in de Formule 1 voor het seizoen van 2026 | GPFans Special

  • Vandaag 07:27
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
100.000+ views

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

  • 17 december
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x