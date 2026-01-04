Pérez laat van zich horen over situatie in Venezuela
Sergio Pérez heeft gereageerd op de situatie in Venezuela. De Mexicaanse Formule 1-coureur heeft zich in het verleden al vaker hard gemaakt voor Latijns-Amerika en richtte zich op sociale media tot het Venezolaanse volk.
‘Checo’ is uiteraard vooral de trots van Mexico, maar heeft de afgelopen jaren veel populariteit gewonnen in heel Latijns-Amerika. Zo is de belangstelling voor de Formule 1 in de regio de afgelopen jaren toegenomen, mede dankzij de zesvoudig Grand Prix-winnaar, zo meldde de Los Angeles Times in 2023.
Pérez richt zich tot de Venezolanen
Het is momenteel onrustig in Venezuela en Pérez richt zich via Instagram tot het volk: “Venezolaanse broeders, ik stuur jullie een warme omhelzing vol genegenheid; jullie zijn een voorbeeld dat het geloof nooit verloren gaat. Mijn gebeden zijn bij jullie allemaal. Bevrijd Venezuela.”
