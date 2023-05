Remy Ramjiawan

Maandag 8 mei 2023 09:08

Max Verstappen gaf in Miami een lesje bandenmanagenemt door zijn eerste stint op de harde compound uit te rekken tot ronde 45. Mede dankzij de strategie kon de Nederlander de overwinning over de streep trekken en hoewel er van teamgenoot Sergio Pérez vaak wordt gezegd dat hij de bandenfluisteraar is, helpt Verstappen voor de camera van Sky Sports F1 dat misverstand uit de wereld.

In aanloop naar de race op het Miami International Autodrome was het toch even spannend om te zien wat het weer ging doen. Hoewel het de hele dag had geregend in Miami, was het enkele uren voor de start van de Grand Prix weer droog en dus konden de teams de gebruikelijke strategieën uit de kast trekken. Veel coureurs kozen ervoor om op de gele band te starten, maar een enkeling stond op wit en later in de race bleek dat toch wel dat de juiste band te zijn.

Stint verlengen

Verstappen moest vanaf plek negen komen en zette een inhaalrace op de mat. "Het ging een heel stuk beter dan verwacht. Ik was eigenlijk bezig om te begrijpen of ze [de banden red.] het gingen redden. In het midden van de stint was ik daar nog niet zeker van. Daardoor was ik wat langzamer dan ik had kunnen zijn", zo legt de 25-jarige coureur uit over de eerste stint. "Maar aan het einde van de stint mocht ik iets meer leunen op de band en toen kon ik weer wat tijd winnen en dat was uiteindelijk de sleutel. Toen ik de pitstop had gemaakt, zat ik slechts anderhalve seconden achter Checo met een vers setje rubber en dan kun je makkelijk inhalen", zo legt hij de weg naar de zege in Miami uit.

As expected, one stint each on the medium 🟡 and hard ⚪️ tyres respectively was the fastest #MiamiGP strategy 📈 #Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/Y2hXRLb8o8 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 7, 2023

Allemaal marginaal

Vooral Pérez wordt alom geprezen om zijn bandenmanagent en op de vraag of Verstappen goed heeft gespiekt bij zijn teamgenoot, reageert hij: "Mensen zeggen dat, maar ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom. Ik ben denk ik altijd wel goed geweest met mijn banden. Uiteindelijk is het allemaal marginaal, maar ik denk dat ik de afgelopen drie jaar wel goed met de banden ben omgegaan en dat pakt de ene race beter uit dan de andere."