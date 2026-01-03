Helmut Marko was sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 tot en met afgelopen december één van de directeuren evenals hoofdadviseur. Hij speelde een cruciale rol bij het succes van de Oostenrijkse formatie en Max Verstappen. Marko blikt terug hoe hij in de beginjaren een toenmalig McLaren-topman boos wist te krijgen.

Dietrich Mateschitz, de inmiddels overleden oprichter van Red Bull GmbH, vond het vervelend dat vóór 2005 Red Bull-juniorcoureurs F1-zitjes misliepen of bij de verkeerde teams terechtkwamen. Zijn oplossing was om Jaguar over te nemen en zo een eigen renstal te starten. Red Bull was meteen een solide middenvelder met David Coulthard en Christian Klien. Maar ze wilden de Formule 1 anders aanpakken dan de andere teams. Red Bull staat, of stond, natuurlijk bekend als energiedrankfabrikant en niet als constructeur of autogigant.

Ron Dennis woest over Red Bull-krant

"Ons motto was altijd 'Het blikje is de ster'", vertelde Marko tegenover Die Welt. "Alles was ontworpen om Red Bull maximale zichtbaarheid te geven. Toendertijd hadden we zelfs drukpersen die vanuit Heidelberg de hele wereld rondgingen om een paddockkrant te printen bij de Grands Prix, de 'Red Bulletin'."

© IMAGO | Ron Dennis (r) met Lewis Hamilton (l)

Wie daar blijkbaar niet zo blij mee was, was Ron Dennis die van 1981 tot en met 2008 de teambaas en deels eigenaar was van McLaren. Marko vervolgde: "Het was geweldig! Ron Dennis voelde zich alleen een keer persoonlijk aangevallen, omdat hij vond dat een artikel over hem te weinig humor had. Hij was woest, maar we wisten dat we een goed product hadden. We hebben buiten de baan de lag hoger gelegd."

