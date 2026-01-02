Stroll sluit zich aan bij Verstappen na kritiek: "Dit is niet wat wij coureurs willen"
Max Verstappen was eerder al kritisch op de nieuwe reglementen die dit jaar hun intrede doen in de Formule 1. Lance Stroll sluit zich bij de kritiek van de Red Bull Racing-coureur aan, en laat weten dat niet alleen hij, maar alle F1-coureurs er zo over denken.
De bolides van aankomend seizoen zullen veel meer afhankelijk worden van elektrisch vermogen van de batterij en de MGU-K. Dit gaat omhoog van zo'n 120kW naar 350kW, waardoor het vermogen tussen de verbrandingsmotor en de elektrische motor ongeveer 50-50 wordt. Tegelijkertijd verdwijnt de DRS en komt er actieve aerodynamica. "Ik had het liever gezien met minder van die onzin allemaal. Ik wil gewoon trappen, gewoon gasgeven. Nu moet je veel meer nadenken over alles", vertelde Verstappen bij Viaplay. Stroll is niet zozeer tegen de auto's van 2026 zelf, maar wel tegen "het idee van de reglementen".
Alle coureurs willen voluit pushen
"Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het een beetje jammer is dat we deze richting opgaan: naar 400 kilometer per uur op het rechte stuk en de helft van die snelheid in de bochten", begon de Canadees tegenover Motorsport.com. Dat is niet echt wat wij als coureurs willen. En energie- en batterijmanagement is, denk ik, niet zo spannend als gewoon voluit pushen met veel downforce. Maar dat vinden alle coureurs, daar zijn we het over eens."
Groot vraagteken boven pikorde
"Als we straks in Melbourne zitten en we zijn supersnel, en iedereen alleen nog maar in onze spiegels kijkt, dan wordt het natuurlijk een leuke auto om te rijden. Het is allemaal relatief", zo geeft Stroll toe dat hij anders naar de 2026-reglementen zal kijken, als Aston Martin de beste auto ontwikkelt. "Ik denk dat dat een groot vraagteken is voor iedereen. Niemand weet op dit moment hoe het er aankomend seizoen in Melbourne uit zal zien. We hebben in elk geval alle middelen om een topteam te zijn, daar hoeven we ons niet achter te verschuilen, maar de tijd zal uitwijzen hoe goed we ervoor staan."
