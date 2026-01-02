close global

﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Albon sluit zich aan bij kritiek Verstappen en Ocon: "Het is wreed om eerlijk te zijn"

Albon sluit zich aan bij kritiek Verstappen en Ocon: "Het is wreed om eerlijk te zijn"

Vincent Bruins

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Alexander Albon heeft zich aangesloten bij klachten van Formule 1-coureurs over de extreem korte winterstop. De fabrieken van de teams gaan na aankomend weekend alweer open. Vanwege de nieuwe technische reglementen van 2026 is het voor iedereen belangrijk om zich zo goed mogelijk voor te bereiden en er dus zo veel mogelijk tijd en energie in te steken.

Vroeger eindigde het F1-seizoen in oktober en werden de eerste wintertests in februari gehouden. Tegenwoordig wordt de seizoensfinale in december gehouden en, vanwege de nieuwe reglementen, is de eerste testweek al eind januari. "15 januari zitten wij al in Detroit [voor de launch], met Ford is dat heel belangrijk om daar te zijn. Vanaf 6 januari is mijn trainer alweer in Monaco, dus dat is helemaal top", vertelde Max Verstappen eerder sarcastisch bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd.

Het is allemaal erg krap

Esteban Ocon van Haas heeft tijdens de kerstvakantie ook van zich laten horen. "Ik denk niet dat het een maand [rust] is, dat is het punt", klonk het tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat we rond 7 januari weer aan het werk gaan en we stoppen rond 22 december, dus dat is nog geen maand. Het wordt zeker het kortste tussenseizoen dat ik ooit zal hebben, wat het allemaal erg krap maakt om me voor te bereiden. En we gaan in januari ook alweer rijden, dus tijd wordt heel belangrijk om fysiek voor te bereiden, met het team te werken en klaar te zijn." De Fransman noemde het 'twee seizoenen in één'.

Albon noemt korte winterstop wreed

"Het is wreed om eerlijk te zijn. Het is niet genoeg", vertelde Albon tegenover verschillende media. De Williams-coureur is het eens met de kritiek van zijn collega's. "Ik denk dat ik zeven dagen vrij heb. We hadden nog dingen te doen in die week [na Abu Dhabi] en je bent dan nog in de fabriek. Vervolgens ben ik zeven dagen weg, dan kom ik terug voor kerst met mijn familie, en op 27 december begon mijn trainingskamp. Op 5 januari zijn we alweer terug in de fabriek. Dus ja, we hebben weinig tijd om uit te rusten. We moeten principieel aan het jaar begin, omdat het druk is met testen en druk is vanwege zo'n korte winterstop - het is lastig."

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 Williams Alexander Albon Esteban Ocon winterstop

