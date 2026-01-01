Niemand had kunnen voorspellen dat Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi zou kunnen vechten om het wereldkampioenschap, nadat hij na Zandvoort 104 punten achterlag. De ommekeer kwam samen met de aanstelling van Laurent Mekies als nieuwe CEO en teambaas van Red Bull Racing. Verstappen gaat in op de positieve veranderingen bij de energiedrankfabrikant.

Christian Horner was twee decennia lang de topman van de Oostenrijkse formatie, totdat hij halverwege 2025 zijn koffers moest pakken bij Red Bull. Na de tegenvallende prestaties, het vertrek van anderen als Adrian Newey en Jonathan Wheatley, en het gedoe rondom zijn ongepaste gedrag jegens een vrouwelijke collega, was het tijd voor Horner om plaats te maken voor Mekies. De Fransman besloot zich volledig te storten op een comeback van Verstappen proberen mogelijk te maken. Het heeft ervoor gezorgd dat het optimisme weer heerst binnen Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Mensen lachen weer bij Red Bull

"Hij zegt altijd nul, maar dat is helemaal niet waar", antwoordde Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd op de vraag in hoeverre Mekies invloed had op de ommekeer. "Ik moet zeggen dat het team goed loopt, we hebben heel veel vertrouwen. Je ziet de mensen weer lachen, het is een leuke omgeving, iedereen kan goed met elkaar overweg. Dat misten we een beetje, de Red Bull-stijl was een beetje verloren gegaan. De positiviteit is teruggekomen."

Related image

Engineers kunnen geen onzin meer vertellen

Mekies en Verstappen zitten met elkaar op dezelfde lijn, legde de Limburger uit: "Je ziet het ook in de Formule 1 dat heel veel teams nu teambazen hebben die technisch onderlegd zijn. De engineers kunnen nu natuurlijk ook geen onzin meer vertellen, want hij weet precies hoe alles werkt. Het is anders gestructureerd, we hebben meer technische meetings. Ik denk dat dat wel goed is."

Gerelateerd