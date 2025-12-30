close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Suzuka asfalt, credits: X @Suzuka_event

Circuit Suzuka gaat stukken asfalt van baan verkopen aan fans

Circuit Suzuka gaat stukken asfalt van baan verkopen aan fans

Remy Ramjiawan
Suzuka asfalt, credits: X @Suzuka_event

Het circuit van Suzuka wil fans voorzien van een uniek stukje materiaal. De baan is momenteel bezig met de herasfaltering van het circuit en verkoopt daarbij verschillende stukken asfalt aan fans. Op dit asfalt zijn in het verleden diverse grote races verreden, zoals de Acht Uur van Suzuka en de Formule 1 Grands Prix.

Het circuit van Suzuka is momenteel bezig met een renovatie. De lay-out wordt daarbij niet aangepast; het gaat uitsluitend om het opnieuw asfalteren van het westelijke gedeelte van het circuit. De werkzaamheden worden uitgevoerd in aanloop naar het Formule 1-weekend, wat er vaak voor zorgt dat het in de eerste sessies glibberen en glijden is voor de coureurs. Eind maart start het raceweekend in Japan, waardoor de baan nog voldoende tijd heeft om in te rubberen.

Verkoop stukken asfalt

De verbouwing brengt ook voordelen met zich mee. Zo verkoopt het circuit stukken asfalt van het westelijke gedeelte van de baan, dat deels door sector één en drie loopt. Het Suzuka Circuit toont op X beelden van het uithollingsproces, waarbij cilindervormige stukken asfalt uit de baan worden gehaald. Deze stukken zullen vervolgens worden verkocht. De prijs van zo’n stuk asfalt is nog niet bekend; daar komt het circuit op een later moment op terug.

Gerelateerd

Grand Prix van Japan Suzuka F1 Grand Prix van Japan Suzuka International Racing Course Suzuka Circuit

Net binnen

Steiner verwacht dat Hadjar wél Verstappen onder druk kan zetten
Isack Hadjar

Steiner verwacht dat Hadjar wél Verstappen onder druk kan zetten

  • 52 minuten geleden
Circuit Suzuka gaat stukken asfalt van baan verkopen aan fans
Circuit Suzuka

Circuit Suzuka gaat stukken asfalt van baan verkopen aan fans

  • 1 uur geleden
Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden
2026-kalender

Dit is de F1-kalender voor seizoen 2026 met alle starttijden

  • 2 uur geleden
  • 1
 'Ferrari speelt ook met temperaturen 2026-motor om voordeel te pakken'
Ferrari

'Ferrari speelt ook met temperaturen 2026-motor om voordeel te pakken'

  • 3 uur geleden
Kelly Piquet viert vakantie in Brazilië en deelt vakantiekiekje van baby Lily
Kelly Piquet

Kelly Piquet viert vakantie in Brazilië en deelt vakantiekiekje van baby Lily

  • Vandaag 17:14
'Voordeel compressiefoefje Mercedes en Red Bull minder groot, dan gedacht'
Compressiefoefje

'Voordeel compressiefoefje Mercedes en Red Bull minder groot, dan gedacht'

  • Vandaag 16:21
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
100.000+ views

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

  • 13 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x