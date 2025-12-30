Het circuit van Suzuka wil fans voorzien van een uniek stukje materiaal. De baan is momenteel bezig met de herasfaltering van het circuit en verkoopt daarbij verschillende stukken asfalt aan fans. Op dit asfalt zijn in het verleden diverse grote races verreden, zoals de Acht Uur van Suzuka en de Formule 1 Grands Prix.

Het circuit van Suzuka is momenteel bezig met een renovatie. De lay-out wordt daarbij niet aangepast; het gaat uitsluitend om het opnieuw asfalteren van het westelijke gedeelte van het circuit. De werkzaamheden worden uitgevoerd in aanloop naar het Formule 1-weekend, wat er vaak voor zorgt dat het in de eerste sessies glibberen en glijden is voor de coureurs. Eind maart start het raceweekend in Japan, waardoor de baan nog voldoende tijd heeft om in te rubberen.

Artikel gaat verder onder video

Verkoop stukken asfalt

De verbouwing brengt ook voordelen met zich mee. Zo verkoopt het circuit stukken asfalt van het westelijke gedeelte van de baan, dat deels door sector één en drie loopt. Het Suzuka Circuit toont op X beelden van het uithollingsproces, waarbij cilindervormige stukken asfalt uit de baan worden gehaald. Deze stukken zullen vervolgens worden verkocht. De prijs van zo’n stuk asfalt is nog niet bekend; daar komt het circuit op een later moment op terug.

Gerelateerd