Na de teambazen verkiezen ook de coureurs Verstappen als beste rijder van 2025
Nadat Max Verstappen door de teambazen werd uitgeroepen tot de beste coureur van 2025, ontvangt de Nederlander dezelfde eer, maar dan van zijn directe collega’s. Ook de coureurs zelf hebben de viervoudig wereldkampioen bovenaan gezet in hun lijst van beste rijders van het afgelopen jaar.
Het seizoen begon moeizaam voor Verstappen, doordat de RB21 te veel last had van balansproblemen. Het duo van McLaren was daarnaast een stuk sneller. Oscar Piastri leidde lange tijd het klassement, maar na de zomerstop nam Lando Norris dat stokje over. Ook Red Bull begon de wagen steeds beter te begrijpen, en Verstappen miste uiteindelijk de titel op slechts twee punten.
Verstappen pronkt bovenaan lijstje
De coureurs hebben hun top tien samengesteld, met Verstappen bovenaan. Wereldkampioen Norris neemt de tweede plaats in. George Russell volgt op P3, nog net voor Piastri, die vierde staat. Charles Leclerc bezet P5, terwijl Carlos Sainz in zijn debuutjaar voor Williams de zesde plek veroverde bij zijn collega’s. Fernando Alonso staat op P7 en Alexander Albon neemt P8 in. Rookie Oliver Bearman moet genoegen nemen met P9, terwijl aankomend Red Bull-coureur Isack Hadjar de top tien afsluit.
Vier coureurs hebben uiteindelijk niet gestemd, namelijk: Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Yuki Tsunoda.
