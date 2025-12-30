close global

Protest indienen wordt lastiger: FIA verhoogt kosten protest

Remy Ramjiawan
De FIA heeft tijdens de vergadering van de World Council aangekondigd dat de kosten voor het indienen van een protest, een ‘right to review’ of een technische zaak vanaf 2026 fors zullen stijgen. De internationale autosportfederatie wil teams hiermee ontmoedigen om onnodige protesten in te dienen en hoopt dat beslissingen tijdens een race hierdoor sneller worden genomen.

Vanaf 2026 kost het 20.000 euro om een ‘right to review’ in te dienen. Ook zullen de kosten voor een technisch onderzoek van een rivaliserende auto worden verhoogd. Hoewel het maximale bedrag dat bij een succesvol protest wordt terugbetaald nog niet is vastgesteld, zal dit binnen het budgetplafond van de teams vallen. Daarbij is rekening gehouden met de budgetcap van 2026, die is aangepast om de nieuwe kostenstructuur op te vangen, zodat teams niet onnodig financieel worden belast.

Onnodige protesten ontmoedigen

De afgelopen twee jaar ging het soms mis met F1-teams die gebruikmaakten van deze procedures, met een kans van slagen die vrijwel nihil was. Met de verhoging van de kosten hoopt de FIA dat teams terughoudender zullen zijn bij het indienen van protesten, wat de snelheid van besluitvorming tijdens de race ten goede zou moeten komen. Daarnaast streeft het orgaan naar een grotere verantwoordelijkheid van de teams, die beter moeten nadenken over hun handelen.

Vind jij dat de verhoging van protestkosten een positieve invloed zal hebben op de Formule 1?

34 stemmen

