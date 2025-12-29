Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg onthult dat hij tijdens zijn tijd bij Mercedes, naast Michael Schumacher, toch de nodige psychologische spelletjes te verduren had. Rosberg deelt een anekdote waarbij hij noodgedwongen voor de start van een Grand Prix in een olievat moest plassen, omdat Schumacher de deur bewust dichthield.

Rosberg hing eind 2016 zijn helm aan de wilgen, daags nadat hij de wereldtitel in Abu Dhabi had veiliggesteld. De Duitser moest dat jaar zijn eigen grenzen opzoeken en eroverheen gaan, iets wat hij niet nog een aantal seizoenen kon doen. Daarnaast had Rosberg de eer om drie seizoenen lang de teamgenoot van 'Schumi' te zijn, en in de Beyond Victory-podcast deelt hij een anekdote uit die tijd.

Schumacher was heer en meester in psychologische spelletjes

Rosberg onthult dat Schumacher een koning was in psychologische spelletjes: "Ik had Michael drie jaar als teamgenoot. Hij was 'Mister Mind Games'. Een absoluut meester in psychologische oorlogvoering. Hij hoefde er niet over na te denken, het kwam volledig natuurlijk bij hem."

Rosberg moest in olievat plassen door spelletje 'Schumi'

Eén verhaal zal hij nooit meer vergeten. "Ik herinner me een kwalificatie in Monaco die ik nooit zal vergeten. Er was maar één toilet in de garage. Hij ging daar naartoe, en ik moest tien minuten voor het begin van de sessie nog snel naar het toilet. Ik had weinig tijd: snel plassen, in de auto stappen en alles geven tijdens de kwalificatie," dat was het doel. Maar Schumacher dacht daar anders over: "Ik klopte op de deur, want hij was op slot. Ik riep: ‘Hey, ik ben Nico,’ voor het geval dat. Soms zaten de monteurs erin, en dit was een manier om duidelijk te maken dat ik dringend naar binnen moest. Ik klopte en klopte, maar er reageerde niemand. Toen merkte ik dat er iemand binnen was."

Dat was niemand minder dan de zevenvoudig kampioen. "En dat iemand was Michael Schumacher, leunend tegen de muur, op zijn horloge kijkend, zich bewust van de tijd. Hij wist dat hij genoeg tijd had om in de auto te stappen, de gordel om te doen en de strategie van het team voor de kwalificatie niet volledig te verpesten. Daar stond hij rustig, terwijl ik buiten compleet in paniek was. Uiteindelijk pakte ik een olievat dat in een hoek stond en daar plaste ik dan maar. Ik deed wat ik moest doen, wanhopig. Maar die zenuwen, op een moment waarop volledige concentratie cruciaal is, beïnvloedden mijn prestatie in de kwalificatie," aldus Rosberg.

