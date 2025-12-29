Ferrari, Honda en Audi zouden niet te spreken zijn over het handelen van de FIA rondom de gevonden truc van Mercedes en Red Bull Powertrains met de compressieverhouding. De drie fabrikanten zouden daarom druk uitoefenen op het orgaan om mogelijk de meetmethodes voor de compressieverhouding aan te passen, zo meldt Corriere Della Sera.

Mercedes en Red Bull lijken komend seizoen te mogen profiteren van een gevonden voordeel. Zo ligt reglementair vast dat de compressieverhouding volgend jaar op 16:1 moet liggen, maar zouden de twee motorleveranciers tijdens het rijden een verhouding van 18:1 behalen. Daarmee winnen de teams zo’n 13 tot 15 pk extra, wat zou neerkomen op ongeveer drie à vier tienden per ronde. Aangezien de FIA de motoren meet op kamertemperatuur en niet op bedrijfstemperatuur, zouden de twee teams de tests kunnen doorstaan om vervolgens op de baan van het voordeel te profiteren.

Concurrentie voert druk uit op FIA voor regelwijziging

Het Italiaanse medium meldt dat Ferrari, Honda en Audi druk blijven uitoefenen op de FIA, ondanks dat het orgaan eerder bij The Race aangaf voorlopig niets onreglementairs te hebben gevonden. De drie motorleveranciers willen de methode om de compressieverhouding te controleren zodanig aanpassen dat het foefje van Mercedes en Red Bull niet langer mogelijk is. Als dat lukt, zouden de regels mogelijk vanaf de zesde of zevende race kunnen worden aangepast, wat volgens het medium voldoende tijd zou zijn om de motoren te ‘moderniseren’. Daarnaast wordt de optie van een protest nog altijd niet uitgesloten.

