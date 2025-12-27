'Hamilton kan eenzijdig contract bij Ferrari verlengen, door speciale clausule'
Lewis Hamilton heeft zijn zaakjes goed geregeld bij Ferrari, zo meldt Bild. Het medium benadrukt dat het contract van de zevenvoudig wereldkampioen verder loopt dan 2026 en dat hij uiteindelijk eenzijdig kan bepalen of hij zijn looptijd bij Ferrari met een extra jaar verlengt.
Hamilton sloot dit jaar aan bij de Scuderia, na twaalf jaar bij Mercedes te hebben gereden. Met veel bombarie begon de zevenvoudig kampioen aan zijn avontuur bij Ferrari, maar de samenwerking lijkt voorlopig nog niet optimaal. De sprintoverwinning in China werd nog uitgebreid gevierd, maar in 24 Grands Prix wist hij het podium niet te bereiken, en de samenwerking met race-engineer Riccardo Adami verliep eveneens niet vlekkeloos.
'Hamilton minimaal tot 2027 bij Ferrari'
Het contract van Hamilton loopt tot het einde van 2027. Daarnaast bevat het een clausule waarmee de Engelsman zelf een extra jaar kan toevoegen. Hamilton presteert voorlopig nog niet op het circuit, maar ontvangt wel een gigantisch salaris, wat hem de best betaalde coureur maakt na Max Verstappen, die naar verluidt zo’n 65 miljoen euro verdient.
Interne kritiek
Binnen Ferrari is er momenteel echter enige kritiek op Hamilton. De Scuderia had simpelweg meer verwacht van de samenwerking. “Binnen Ferrari is men zich bewust van de gecompliceerde situatie. Hoewel Hamilton de ideale merkambassadeur is en klanten aantrekt, is dat niet genoeg om zijn gebrek aan sportief succes te compenseren,” schrijft Bild.
