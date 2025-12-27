Arvid Lindblad maakt komend jaar zijn debuut in de Formule 1 als teamgenoot van Liam Lawson bij de Racing Bulls. Uiteindelijk mikt de Engelsman op een zitje bij Red Bull Racing en onthult hij dat hij liever in de voetsporen van Lewis Hamilton treedt dan in die van Max Verstappen.

Lindblad werd door dr. Helmut Marko bestempeld als een van de grote talenten voor de toekomst, al moet dat zich allemaal nog ontvouwen. Afgelopen jaar kwam de 18-jarige coureur uit in de Formule 2, waar hij met drie zeges uiteindelijk als zesde eindigde in het kampioenschap. Toch was dat voor Red Bull voldoende reden om de jongeling door te schuiven naar de koningsklasse.

Grote voorbeeld Hamilton

Bij het team legt Lindblad uit dat hij begrijpt dat Verstappen de grote man is bij Red Bull Racing, maar dat hij zelf liever Hamilton als voorbeeld heeft. “Lewis Hamilton. Ook al is dat hier bij Red Bull niet het meest politiek correcte antwoord,” realiseert Lindblad zich. Toch heeft hij daar duidelijke redenen voor: “Hij is Engels en een man van kleur, dus ik kon me goed met hem identificeren. Daarnaast was hij echt snel en enorm indrukwekkend. Hij was de coureur voor wie ik juichte sinds ik Formule 1 ben gaan kijken.”

Antonelli VS Lindblad

Daarnaast wordt Lindblad in de Formule 1 herenigd met Kimi Antonelli, die hij goed kent uit de opstapklassen. “Ik heb enorm veel respect voor hem. Ik vind hem ontzettend talentvol en hij verdient de kansen die hij heeft gekregen. Ik denk dat sommige van onze gevechten door de jaren heen tot de leukste behoren die ik heb meegemaakt. Ik zeg het vaker, maar ik heb het gevoel dat hij de coureur is tegen wie ik altijd 100 procent moest geven om hem te verslaan. Hij is absoluut degene die mij het meest heeft uitgedaagd,” aldus Lindblad.

