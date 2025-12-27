Max Verstappen heeft ook van Red Bull een aantal bijzondere kerstcadeaus gekregen, allemaal met een knipoog naar het seizoen van 2025. De Nederlander kreeg een pop van ‘Chucky’ en twijfelt of hij die misschien naar McLaren-CEO Zak Brown moet sturen, vanwege diens opmerkingen over Verstappen.

Brown noemde Verstappen in de slotfase van het seizoen ‘Chucky’, verwijzend naar het personage uit de horrorfilm Child's Play. De McLaren-CEO deed dat om aan te geven dat Verstappen uit een verslagen positie vaak weer weet terug te komen. Ook de viervoudig kampioen kon om die opmerking lachen en stelde dat Brown hem natuurlijk wel ‘Chucky’ mag noemen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen pakt cadeau uit

Red Bull had voor Verstappen een pop ‘Chucky’ als kerstcadeau ingepakt. De Nederlander kan er wel om lachen: "Dit is fantastisch. Dat zal ik in bed leggen, bovenop m’n kussen," grapt hij. Vervolgens komt hij op een nog beter idee: "Of misschien moet ik ‘m wel naar Zak toesturen, ik weet het nog niet helemaal zeker."

Gerelateerd