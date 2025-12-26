Sebastian Vettel is lovend over wat hij allemaal ziet van Max Verstappen. De voormalig Red Bull-, Ferrari- en Aston Martin-coureur die zelf natuurlijk ook een viervoudig wereldkampioen is, vindt het "eng" dat Verstappen zo'n combinatie van de juiste mentaliteit en een boel talent heeft, en dat hij alleen nog maar beter wordt.

Iedereen is het er wel over eens dat Verstappen één van de beste coureurs is uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij heeft records in handen als de jongste winnaar van een Grand Prix ooit, het hoogste percentage overwinningen binnen één seizoen, overwinningen vanaf de meest verschillende startposities en ga zo maar door. Op 27-jarige leeftijd mocht de Limburger zich al een viervoudig wereldkampioen noemen en, na het verlies van de WK-titel aan Lando Norris afgelopen seizoen, kunnen we verwachten dat hij in 2026 weer terug zal vechten. Vettel kijkt ernaar uit.

Vettel blijft onder de indruk van Verstappens mentaliteit

"We weten dat hij goed is, maar hij blijft zich verbeteren. Hij is nog steeds hongerig en leergierig," vertelde Vettel in de Beyond The Grid-podcast. "Ik denk dat hij ook achter de schermen heel hard werkt, en dat maakt hem zo sterk. En natuurlijk is hij gezegend met veel talent, maar zelfs als hij een van de meest getalenteerde coureurs op de grid is, denk ik dat wat hem uiteindelijk zo sterk maakt... Het is altijd een combinatie."

Volgens de Duitser is het belangrijkste ingrediënt van Verstappen zijn mentaliteit: "In de situaties die er echt toe doen, houdt hij zijn hoofd koel, maakt hij bijna nooit een fout, levert hij wanneer het nodig is, voelt hij de druk... Dat hebben we allemaal, ik denk niet dat het mogelijk is om de druk niet te voelen, maar hij weet een manier te vinden om die druk aan de kant te zetten en zich te concentreren op wat belangrijk is."

Verstappen wordt alleen maar beter

"Kijk naar de acties van Max, toen hij jong was of in zijn eerste één, twee, drie, vier jaar; zijn gedrag is nu veel volwassener", vervolgde Vettel. "Hij gaat nog steeds voor de onmogelijke gaten en maakt ze mogelijk, wat geweldig is aan zijn vaardigheid, maar hij gaat niet voor alle gaten omdat hij weet dat ze op dat moment niet belangrijk zijn. Als hij een inhaalactie moet plegen, is hij waarschijnlijk één van de besten in het snel door het veld rijden, maar als hij weet 'ik heb tijd en het maakt eigenlijk niet uit', raakt hij niet meer in paniek. Het enge is dat hij alleen maar beter wordt."

