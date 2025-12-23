Mercedes verwacht in 2026 niet zo'n grote voorsprong te hebben als in 2009 of 2014. Andrew Shovlin, de directeur op het gebied van trackside engineering, verklaart dat factoren zoals de budgetcap en windtunneltijd hierin een rol spelen. Beweringen dat Mercedes als beste uit de startblokken gaat komen volgend jaar, wuift de Brit dan ook weg.

In 2009 kenden we het team van Mercedes nog als Brawn GP. Het bestond slechts één seizoen, voordat de Zilverpijlen het volledig overnamen, en Jenson Button werd meteen wereldkampioen. De aerodynamische reglementen gingen na 2008 volledig op de schop en de wit-en-gele bolide van Brawn was verrassend snel. Mercedes had bij de volgende reglementencyclus ook direct een goede basis. Voor 2014 ging de atmosferische V8 de prullenbak in en maakte de V6-turbohybride haar intrede. De Duitse formatie was jarenlang het beste team met zeven rijderskampioenschappen en acht constructeurstitels op rij. Zo'n voorsprong verwacht Mercedes volgend jaar niet te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Shovlin verwacht geen voorsprong zoals in 2009 of 2014

"Ik bedoel, we zijn niet... Iedereen zegt dat we als beste voorbereid zijn, maar het komt niet bij ons, bij Mercedes vandaan", begon Shovlin tegenover de media na Abu Dhabi. "We hebben geweldig succes gekend, toen we zo'n voorsprong hadden op iedereen in 2009, toen het team nog Brawn was. In 2014 hadden we ook zo'n enorme voorsprong. Maar teams leren om dat niet meer te laten gebeuren. Op bepaalde manieren hebben ze ons ertoe in staat gesteld om zo'n voorsprong te pakken. We waren toen ongelooflijk vroeg begonnen met de ontwikkeling van de power unit voor het V6-tijdperk, en mensen weten dat ook. Teams die pijn hebben geleid door die reglementen, leren om ervoor te zorgen dat te vermijden."

Related image

Op achterstand door budgetcap en windtunneltijd

"Dus, hoe goed zijn wij voorbereid? Acht weken [voor de eerste wintertest in Bahrein] voelt ongelooflijk kort", vervolgde Shovlin. Over vijf weken zijn de eerste testdagen al op Barcelona-Catalunya. "Als je nu naar [de fabriek in] Brackley komt, dan zie je heel weinig auto, dus we hebben nog enorm veel werk aan de winkel. Maar onze mentaliteit is dat we er constant van uit gaan dat we achter liggen en dat we moeten vechten om een inhaalslag te maken. Het is waarschijnlijk wat minder eng dan een maand geleden, maar je bent je er altijd van bewust dat iedereen tegenwoordig dezelfde middelen heeft. Door de budgetcap kan je succes niet garanderen door er zo veel mogelijk geld tegen aan te smijten. Daarnaast hebben teams onderaan de grid meer windtunneltijd dan wij, dus dan sta je meteen al op achterstand."

Gerelateerd