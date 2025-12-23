close global

Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media: "Niet zoveel domme vragen stellen"

Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media: "Niet zoveel domme vragen stellen"

Verstappen wijst naar verbeterpunt voor F1-media: "Niet zoveel domme vragen stellen"

Remy Ramjiawan
Verstappen heeft drukke agenda na seizoen: eerst naar VK, dan naar Oezbekistan

Max Verstappen onthult dat hij in 2025 niet veel anders had kunnen doen. De Nederlander kende een moeizame start van het seizoen, maar wist samen met Red Bull in de tweede helft van het seizoen weer terug te slaan. In gesprek met Talking Bull ziet hij ook verbeteringen bij de media rondom de F1-weekenden.

De coureurs hebben tijdens de raceweekenden veel mediaverplichtingen. Los van wat het team plant, moeten zij verplicht aanwezig zijn op de mediadag, behalve wanneer ze in de persconferentie zitten. Daarnaast verschijnen de coureurs na iedere sessie voor de media, want fans willen natuurlijk weten hoe een sessie vanuit het perspectief van de coureur is verlopen.

Domme vragen zorgen voor domme antwoorden

Verstappen rijdt sinds 2015 mee in de sport en heeft vrijwel alles voorbij zien komen. Daarbij kon hij zo nu en dan ook scherp uit de hoek komen wanneer er niet zulke slimme vragen werden gesteld. In de terugblik op het jaar doet Verstappen dan ook een verzoek aan de media: "Niet zoveel domme vragen stellen. Als je mij een domme vraag stelt, dan krijg je ook een dom antwoord."

