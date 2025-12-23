George Russell benadrukt in gesprek met PlanetF1.com dat de onzekerheid omtrent zijn toekomst bij Mercedes in het F1-seizoen van 2025, hem geen afleiding heeft gebracht. De Brit wist, ondanks alle geruchten over een mogelijke komst van Max Verstappen naar Mercedes, zich te focussen en wist met de Mercedes W16 tweemaal te gaan winnen.

De geruchten over een transfer van Verstappen naar Mercedes laaiden voor de zomerstop op, mede doordat Russell zelf aangaf dat de gesprekken omtrent zijn contract, de onderhandelingen beïnvloedden. Verstappen heeft echter altijd zijn liefde voor Red Bull Racing bevestigd, maar het wachten was nog op de aankondiging van de nieuwe deal van de Brit bij Mercedes.

Geen afleiding

Mercedes kondigde in oktober aan dat het nieuwe contracten had getekend met Russell en teamgenoot, Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur benadrukt dat de contractbesprekingen hem niet afleidden van zijn prestaties: "Het was geen afleiding. Ik concentreerde me gewoon op het racen." "Je kunt de aardigste of de meest gehate persoon zijn, maar als je in de auto stapt en je doet je werk, dan telt alleen de rondetijd", zo benadrukt hij. Desondanks is Russell trots op zijn constante prestaties, vooral in de eerste helft van 2025, waar onzekerheid over zijn toekomst speelde.

Beste race van het jaar

Hoewel de overwinning in Singapore niet heeft plaatsgevonden in het seizoen 2025, beschrijft Russell zijn prestaties gedurende het jaar als een hoogtepunt. Hij legt uit dat de contractbesprekingen cruciaal waren en dat hij zijn beste races reed onder druk. "Met betrekking tot die onderhandelingen was er veel druk, en dat was het moment waar ik mijn beste prestaties van het jaar had", zo legt hij uit. Ook daarover was hij emotioneel: "Ik heb altijd de discussie met mijn trainer, Aleix [Casanovas], die al acht jaar bij me is, en hij vraagt me altijd: 'Hoe beïnvloedt deze situatie je niet?' En ik zeg: 'Ik weet het niet, eerlijk gezegd.'" Toch heeft hij de concentratie weten vast te houden en presteerde hij op hoog niveau, wat uiteindelijk heeft geleid tot het nieuwe contract bij Mercedes.

