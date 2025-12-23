Max Verstappen wilde dit jaar een genereus gebaar maken en het rijdersdiner in Abu Dhabi voor zijn rekening nemen. Dat lukte alleen niet, zo onthult de viervoudig wereldkampioen in Talking Bull. De Nederlander wilde de portemonnee trekken, maar het bonnetje was al afgerekend.

Ieder seizoen komen de coureurs samen om het jaar af te sluiten met het rijdersdiner. Hoewel het geen vaste regel is, nemen de meer ervaren coureurs vaak de rekening voor hun rekening. Daarmee maken zij een gebaar richting de rest van het veld. Afgelopen jaar was het Valtteri Bottas die het bonnetje aftikte en dit jaar vond Verstappen dat het zijn beurt was, maar Pierre Gasly was hem net te snel af.

Verstappen wilde afrekenen, Gasly was hem te snel af

De Red Bull-coureur legt uit: “Vorig jaar was het erg aardig van Valtteri, hij pakte de rekening. De coureurs waren een beetje aan het geinen: dit jaar is het Max zijn beurt. Dus ik had zoiets van: ja, tuurlijk, waarom niet.” Het ging echter niet zo makkelijk als Verstappen zelf wilde. “Ik zat aan de tegenovergestelde kant van waar de deur van de privékamer was. Een groot gedeelte van de avond zit je natuurlijk wat te lachen, maar ineens wilden mensen weggaan. Toen kwamen we erachter dat Pierre het etentje al had afgerekend.”

Verstappen was dan ook niet bezig met de rekening en oppert een oplossing voor volgend jaar: “Ik was aan de andere kant mijn gin-tonics aan het drinken. Volgend jaar geef ik, voordat ik binnenloop, wel even aan dat de rekening voor mij is, zodat ik die dan eindelijk kan betalen.” Hij is niet bang dat de coureurs dan een paar extra drankjes op de rekening zetten. “Ik ben vrij gastvrij met dit soort dingen. Dat komt uiteindelijk wel goed.”

Anders dan in 2015

Verstappen onthult daarnaast dat het er in zijn debuutjaar anders aan toe ging. Destijds was er niet besloten wie zou betalen, waardoor bijna alle coureurs hun pinpas op tafel gooiden. “Dat gebeurde in 2015 of 2016, maar dat ziet er niet zo fraai uit. Het is beter als één iemand zich daarvoor leent en je laat natuurlijk geen rookie betalen. Dat lijkt me duidelijk. Dat is voor iedereen grappig, behalve voor de rookie.”

