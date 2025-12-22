De FIA heeft met een nieuwe regel een tweede maas in de wet gedicht rondom de Formule 1-motorregels voor 2026, zo meldt The Race. Ditmaal gaat het om de fuel-flowmeter, waarmee de FIA mogelijk gesjoemel wil tegengaan. In 2019 werd Ferrari beticht van gesjoemel met de fuel-flowmeter, al werd dat later achter de schermen met de FIA opgelost.

Op vrijdag meldden diverse media al dat er wordt getest met de compressieverhouding van de power units, waarmee mogelijk zo’n 15 pk extra zou zijn gevonden. Daar komt nu ook mogelijk gesjoemel met de fuel-flowmeter bij. Dit alles heeft te maken met de overstap naar volledig duurzame brandstoffen. De vorige limiet bedroeg een maximale massastroom van 100 kg/u, maar die wordt vervangen door een brandstof-energiedoorstroomlimiet van 3000 MJ/u. Waar de koningsklasse eerst beschikte over twee brandstofstroommeters, één voor de teams en één controle-eenheid voor de FIA, komt er nu één enkele standaardunit, die in alle auto’s wordt gemonteerd en waarvan de gegevens beschikbaar zijn voor zowel de teams als de FIA.

Fuel-flow-meter beinvloeden door temperatuur

Hoewel zo’n standaardsysteem eenvoudig lijkt, wijzen enkele kleine aanpassingen in de bewoordingen van de regels de afgelopen weken erop dat de FIA ervoor wil zorgen dat er geen trucs kunnen worden uitgehaald. Het probleem lijkt te zitten bij teams die mogelijk de temperatuur van de fuel-flowmeter beïnvloeden. Op die manier kan een voordeel worden behaald door de samenstelling van de gemeten brandstof te veranderen of de metingen van het apparaat te manipuleren.

FIA reageert op zorgen teams

In oktober werd er een extra clausule toegevoegd aan het technisch reglement, waarin staat dat auto’s moeten zijn uitgerust met een brandstofstroommeter. Daarin stond: “Elke opzettelijke verwarming of koeling van de brandstofstroommeter is verboden.” Deze bewoording is echter verwijderd. Een week na de vergadering van de FIA World Motor Sport Council werd hiervoor een nieuwe zin opgenomen: “Elk apparaat, systeem of procedure waarvan het doel is om de temperatuur van de brandstofstroommeter te veranderen, is verboden.”

Het is duidelijk dat deze wijziging in de bewoording breder is dan het eerdere verbod en vooral bedoeld is om mogelijke achterdeurtjes te sluiten. Fabrikanten zouden theoretisch nog steeds de temperatuur van de brandstofstroommeter kunnen beïnvloeden, maar dan niet meer met de claim dat dit niet ‘opzettelijk’ zou zijn.

