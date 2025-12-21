Max Verstappen verreed eerder dit jaar zijn eerste races buiten de Formule 1 sinds dat hij coureur is in de koningsklasse. Hij maakte de tongen los door eerst in een teruggeschroefde Porsche deel te nemen op de Nürburgring Nordschleife, alvorens hij de overwinning pakte met een Ferrari 296 GT3. De Red Bull F1-coureur ziet daar nu positieve veranderingen wat betreft het behalen van de racelicenties.

Verstappen had afgelopen seizoen het doel om een wedstrijd van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) te doen met een GT3-wagen, maar dat mag niet zomaar. Hij heeft wel de hoogst haalbare internationale licentie van de FIA in zijn bezit en dus hoefde hij niet eerst te beginnen in de Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN), maar toch moest hij een cursus volgen en zonder problemen een race doen met een zwaardere Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport met veel minder vermogen. Voor coureurs die bijvoorbeeld geen F1-ervaring hebben en daarom wel eerst de RCN zouden moeten doen, komt er een grote verandering wat betreft de Nordschleife-licenties. Vanaf volgend jaar kan je je licentie behalen om met minder krachtige auto's aan de NLS deel te nemen door races van het Digitale NLS-kampioenschap te doen. Verstappen, die zelf ook fervent simracer is, vindt dat alleen maar goed.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen deelde zijn mening met de NLS-organisatie

"Die auto was 150 kilo zwaarder en had 150 pk minder. Het is een beetje een zeepkist dan", legde Verstappen uit bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Dat zijn de regels, daar moet je je aan houden, dat vind ik prima. Maar bij de start was dat levensgevaarlijk hoe ik zo tussen die andere auto's zat. Kijk, dat je de auto iets terugschroeft, prima, maar waarom moet dat ding 150 kilo zwaarder zijn? Dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Ik heb toen mijn mening gegeven van wat ze misschien moeten veranderen."

© Gruppe C

Licentie behalen door virtuele races te doen

"Wat ik wel leuk vind, is dat ze de regels een beetje hebben aangepast met dat simulatorgedeelte, dat je daar al het eerste gedeelte van je licentie kan behalen", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Dat heb ik overgeslagen natuurlijk, maar ik vind het wel leuk dat als je al heel veel ronden op de simulator hebt gedaan en de [virtuele] races doet die ze organiseren, dat je daar als het eerste gedeelte kan halen. Sommige mensen blijven natuurlijk azijnzeikers over dat dat simgedeelte nu mag, maar ik vind het alleen maar mooi."

Gerelateerd